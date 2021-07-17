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影／黑寡婦1人包場！微解封首周末嘉市景點電影院人稀

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市秀泰影城昨天出現1人包場看電影。記者卜敏正／攝影
嘉義市秀泰影城昨天出現1人包場看電影。記者卜敏正／攝影

微解封首周末，嘉義市各景點未見人潮，著名景點檜意森活村遊客三三兩兩，部分店家仍未營業，電影院各場次最多僅15人入廳觀影，院線片黑寡婦還出現1人入廰包場看電影。

住台南的陳姓遊客表示，老家住嘉義市因為疫情許久沒辦法返家，父母這兩個月都在家中不敢出門，今天回家特地帶父母出來走走，看到檜意森活村遊客這麼少，代表嘉義市民真的很重視疫情，自己還覺得有點心虛。

嘉義秀泰影城經理蘇郁仁說，影城都依照政府的防疫規範，入場須採實名制、梅花座、限制飲食，每廳限制觀影人數99人以內，事實上昨天每廳大概都只有個位數，全天僅約200入場，就連目前院線大片「黑寡婦」入場觀影的人都不多，昨天還出現1人包場看電影狀況。

嘉義市檜意森活村遊客相當少，部分商家還未營業。記者卜敏正／攝影
嘉義市檜意森活村遊客相當少，部分商家還未營業。記者卜敏正／攝影
微解封首周末看電影人也不多。記者卜敏正／攝影
微解封首周末看電影人也不多。記者卜敏正／攝影
嘉義市秀泰影城今天中午已有部分民眾入場。記者卜敏正／攝影
嘉義市秀泰影城今天中午已有部分民眾入場。記者卜敏正／攝影
嘉義市檜意森活村遊客相當少。記者卜敏正／攝影
嘉義市檜意森活村遊客相當少。記者卜敏正／攝影
嘉義市著名景點森林之歌今天上午未見遊客。記者卜敏正／攝影
嘉義市著名景點森林之歌今天上午未見遊客。記者卜敏正／攝影

嘉義 電影 疫情

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