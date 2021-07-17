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影／黑寡婦1人包場！微解封首周末嘉市景點電影院人稀
微解封首周末，嘉義市各景點未見人潮，著名景點檜意森活村遊客三三兩兩，部分店家仍未營業，電影院各場次最多僅15人入廳觀影，院線片黑寡婦還出現1人入廰包場看電影。
住台南的陳姓遊客表示，老家住嘉義市因為疫情許久沒辦法返家，父母這兩個月都在家中不敢出門，今天回家特地帶父母出來走走，看到檜意森活村遊客這麼少，代表嘉義市民真的很重視疫情，自己還覺得有點心虛。
嘉義秀泰影城經理蘇郁仁說，影城都依照政府的防疫規範，入場須採實名制、梅花座、限制飲食，每廳限制觀影人數99人以內，事實上昨天每廳大概都只有個位數，全天僅約200入場，就連目前院線大片「黑寡婦」入場觀影的人都不多，昨天還出現1人包場看電影狀況。
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