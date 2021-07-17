「鬼滅之刃」主角直播宣導青春專案 1小時吸粉3千人

全國3級警戒警方暑期青春專案宣導發揮創意，台南白河警分局結合時下非常受歡迎的動漫「鬼滅之刃」中的主角群來助陣，藉由COSPLAY的方式來呈現犯罪預防宣導的小劇場，劇情融合｢反毒｣、｢反詐騙與網路賭博｣、｢反幫派｣、｢反兒少性剝削｣等宣導主軸，並加入有獎徵答的互動方式，也成功提高青少年族群熱情參與的宣導效益。

白河分局指出，宣導方式為兼顧防疫需求及融入健康熱情之原素，今年偵查隊承辦人員也特別讓腦力激盪，發想出讓犯罪預防宣導與「動漫」、「直播」、「COSPLAY」等年輕元素結合的巧思，意外吸引許多青少年的目光。

首場網路直播昨天下午3點開播，以「青春直播 健康熱情」為主題，直播宣導可以看到「鬼滅之刃」的角色輪番上陣，饒富趣味的演出讓觀眾目不轉睛，有獎徵答環節中，豐富精美的「鬼滅之刃」系列獎品，也吸引家長及青少年的熱烈的迴響，1小時的直播活動中，總計湧入近3000名民眾上網熱情互動，讓青少年在輕鬆愉快的氣氛中建立正確的犯罪預防觀念。