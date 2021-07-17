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出門透氣！微解封首假日 台南虎頭埤風景區遊客回流6成

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，自行車出租店終於等來客人。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，自行車出租店終於等來客人。記者吳淑玲／攝影

今天是全國3級警戒微解封的第一個假日，台南虎頭埤風景區今天一早就出現不少遊客，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，封園2個月大家都悶壞了！虎頭埤是戶外的場域，微解封後主要以家庭、朋友出來透氣為主，還有不少是住在附近以前天天都來運動休閒的人，微解封後天天都來，今天上午10點遊客有350人，預估一天下來會有千人，約是以往假日的6成。

在虎頭埤休園2個月，連帶影響周邊出租自行車店家，業者說，2個月沒生意都要喝西北風，自行車還要天天洗天天擦，否則就會生鏽，終於等到微解封，但不能吃東西，民眾外出意願低，最近有零星的客人，不少是高雄來的，希望疫情早日控制，否則大家都快活不下去了。

今天有歸仁區家長帶著2個兒子到虎頭埤騎腳踏車，因孩子在家悶2個月都是玩手機、電腦，帶出來放風運動；還有永康大灣一群退休群，以前天天都來運動，封了2個月快悶壞了，解封後天天報到，從早上7點入園虎頭埤水域走一圈，活絡全身筋骨。

陳宏田表示，虎頭埤有台南後花園之稱，台南市區及鄰近區域甚至高雄，平常就有很多人來運動，這次疫情是開園以來第一次休園2個月，大家都很期待，但微解封後還是有不少防疫措施，像是清晨6點半以前不開放晨運，以及同時入園上限500人等，也要量體溫、全程戴口罩、保持1.5公尺的社交距離，今天是微解封第一個假日，遊客無法馬上恢復到往日的水準，但預估可回流6成。

台南新化警分局一早就前往轄區主要風景點宣導，警方表示，今天是鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，市政規畫降載開放的各景區、遊樂區、博物館，讓悶久的民眾可外出遊賞，目因正值暑假，不少是家長帶著孩子出來「放電」，在人少安全的假日出遊，上午未見大量人潮，遊客及商家也都有遵守防疫規定，虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館入場人數管制分別為500、700、250人。

台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影
台南市知名虎頭埤風景區今天上午陸續出現遊客，悶了2個月都想出門透氣。記者吳淑玲／攝影

虎頭埤 微解封 疫情

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