出門透氣！微解封首假日 台南虎頭埤風景區遊客回流6成

今天是全國3級警戒微解封的第一個假日，台南虎頭埤風景區今天一早就出現不少遊客，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，封園2個月大家都悶壞了！虎頭埤是戶外的場域，微解封後主要以家庭、朋友出來透氣為主，還有不少是住在附近以前天天都來運動休閒的人，微解封後天天都來，今天上午10點遊客有350人，預估一天下來會有千人，約是以往假日的6成。

在虎頭埤休園2個月，連帶影響周邊出租自行車店家，業者說，2個月沒生意都要喝西北風，自行車還要天天洗天天擦，否則就會生鏽，終於等到微解封，但不能吃東西，民眾外出意願低，最近有零星的客人，不少是高雄來的，希望疫情早日控制，否則大家都快活不下去了。

今天有歸仁區家長帶著2個兒子到虎頭埤騎腳踏車，因孩子在家悶2個月都是玩手機、電腦，帶出來放風運動；還有永康大灣一群退休群，以前天天都來運動，封了2個月快悶壞了，解封後天天報到，從早上7點入園虎頭埤水域走一圈，活絡全身筋骨。

陳宏田表示，虎頭埤有台南後花園之稱，台南市區及鄰近區域甚至高雄，平常就有很多人來運動，這次疫情是開園以來第一次休園2個月，大家都很期待，但微解封後還是有不少防疫措施，像是清晨6點半以前不開放晨運，以及同時入園上限500人等，也要量體溫、全程戴口罩、保持1.5公尺的社交距離，今天是微解封第一個假日，遊客無法馬上恢復到往日的水準，但預估可回流6成。