防疫在家想吃雞肉飯林聰明砂鍋魚「家鄉嘉箱」一網打盡

阿里山國家風景區管理處結合嘉義市商圈文化促進協會等嘉義業者，推出「家鄉嘉箱」品牌，民眾可透過臉書、電商平台選購嘉義在地小吃、特色商品，同箱包裹寄運，市長黃敏惠昨幫忙行銷推廣，鼓勵民眾宅在家也能宅配買到「嘉義好物」。

黃敏惠表示，嘉義市美食是許多人最愛，這一次透過「家鄉嘉箱」推廣，讓旅行結合伴手禮一條龍行銷模式，經特別設計的禮盒，讓大家對嘉義商品更有記憶點，疫情期間透過網路，即可享受嘉義市各式優質商品、品嘗嘉義美食，也讓大家看見「家鄉好物盡在嘉箱！」

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，各商家以往都各做各的，這次結合半畝田北方麵食館、允統食材有限公司、林聰明沙鍋魚頭、壺豆花、渼橘客、新台灣餅舖、蔡家手作Q包子饅頭、噴水火雞肉飯、等15家商家，民眾可自行選購商品組合成一箱，宅配到府。