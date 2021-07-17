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嘉義文創園區8月後文化部接管 承諾保障進駐廠商權益

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉創園區廠商自治會也提出訴求，要保障現有廠商、承認既有的合約。記者卜敏正／翻攝
嘉創園區廠商自治會也提出訴求，要保障現有廠商、承認既有的合約。記者卜敏正／翻攝

嘉義文化創意產業園區原簽約商新嘉文創公司，日前已向文化部表示，將解除合約於7月31日退場，立法委員王美惠為保障進駐園區廠商權益，昨邀文化部與廠商自治會開協調會，確認8月後文化部接管園區，將接管相關合約，文化部將讓園區建物合法取得使用許可及使用執照，保障已進駐廠商權益。

文化部文創司司長江清松表示，文化部絕對支持文化產業發展。這次因為市場機制導致承商新嘉公司退場，承商和進駐廠商也同時終止契約，嘉義文創園區解約爭議，文化部不會卸責也會妥處廠商權利義務關係，未來會謹記這次教訓，對於園區的發展及定位，將召開會議聽取大家意見。

文化部決議，8月1日接管文創園區後，考量現有廠商皆為善意第三者，目前仍有合約的廠商，文化部將責無旁貸概括承受，並簽定合約至明年6月底，明年6月後重新招商，既有優良廠商優先納入招商文件。未來文化部須先將園區進行重新規劃及建物整建，讓園區建物合法取得使用許可及使用執照。

廠商自治會也提出訴求，進駐廠商皆為善意第三者，要保障現有廠商、承認既有的合約，若合約已到期者文化部也要協助續約；同時未來不得調漲租金，後續建物若有變更也不得影響目前進駐廠商營運功能。

嘉義市政府應責無旁貸協助爭取繁榮文創園區的相應計畫，以提昇嘉義市整體文創及觀光產業能量；文創園區後續規畫應配合嘉義市地方發展與城市願景；文化部應重新檢討文化場域政策白皮書。

王美惠表示，文化部提出具體規畫方案，正視廠商權益並解除商家疑慮，讓嘉義的在地文創產業可以永續經營，期望未來接手文創園區後多舉辦活動，讓嘉義文創園區發展不停歇，也要協助進駐的廠商，繼續發展出嘉義獨特文創經濟及觀光價值。

立法委員王美惠昨邀文化部與嘉創園區廠商自治會開協調會，確認8月後文化部接管園區，將接管相關合約。記者卜敏正／翻攝
立法委員王美惠昨邀文化部與嘉創園區廠商自治會開協調會，確認8月後文化部接管園區，將接管相關合約。記者卜敏正／翻攝
立法委員王美惠昨邀文化部與嘉創園區廠商自治會開協調會，確認8月後文化部接管園區，將接管相關合約。記者卜敏正／翻攝
立法委員王美惠昨邀文化部與嘉創園區廠商自治會開協調會，確認8月後文化部接管園區，將接管相關合約。記者卜敏正／翻攝

文化部 文創產業 嘉義

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