微解封首次周休 警連3天專案防報復性玩樂影響交通治安

政府宣布「微解封」餐飲業及休閒場所管制措施，微解封後第一個周末、又是暑假，台南警方擔心悶很久的民眾「報復性玩樂」，昨晚起到明晚一連3天，全面加強防制危險駕車、取締酒後駕車與犯罪防治等專案勤務，以避影響轄區治安與交通。今明兩晚持續將防堵治安死角及影響交通危害行為，讓民眾有更加良好的治安、順暢交通。

永康警分局表示，昨晚將重點放在與新化分局交界的開運橋等4處聯外道路，「阻絕危險駕車者於境外」，對內加強酒後駕車取締，並與鄰近分局等六個單位「區域聯防」、加強橫向溝通，防制危險駕車；另暑假配合青春專案，加強防止青少年違規騎乘機車，要使疫情微解封期間「治安、交通不解封」。