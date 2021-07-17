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微解封首次周休 警連3天專案防報復性玩樂影響交通治安
政府宣布「微解封」餐飲業及休閒場所管制措施，微解封後第一個周末、又是暑假，台南警方擔心悶很久的民眾「報復性玩樂」，昨晚起到明晚一連3天，全面加強防制危險駕車、取締酒後駕車與犯罪防治等專案勤務，以避影響轄區治安與交通。今明兩晚持續將防堵治安死角及影響交通危害行為，讓民眾有更加良好的治安、順暢交通。
永康警分局表示，昨晚將重點放在與新化分局交界的開運橋等4處聯外道路，「阻絕危險駕車者於境外」，對內加強酒後駕車取締，並與鄰近分局等六個單位「區域聯防」、加強橫向溝通，防制危險駕車；另暑假配合青春專案，加強防止青少年違規騎乘機車，要使疫情微解封期間「治安、交通不解封」。
永康分局表示，為杜絕危險駕車及僥倖酒駕惡習，除勤務部署並加強宣導代客駕車、指定駕駛及勿酒後駕車等宣導，「在在顯示防制危險駕車及取締酒後駕車之決心，也落實黃市長支持警察嚴正執法」，平日假日，警方都會在易發生酒駕違規及易危險駕車路段、時段，提高執法密度及強度，防制各類交通事故、保障民眾安全。
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