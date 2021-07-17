台南水情即時通App改版 透過互動式地圖將資料視覺化

臺南地勢低平，每逢汛期常有洪水災情，臺南市運用資訊科技結合物聯網技術加入防災，以發揮預期警訊功能，水利局開發「台南水情即時通」APP，透過互動式地圖將資料視覺化，目前新版APP已進入測試階段，預計於今年底正式改版上線。

水利局開發的「台南水情即時通」新版APP，分為8大警戒、導入災防警告訊息及我的最愛功能，各分類設施視覺化，並以地圖方式呈現，讓使用者能簡單掌握周圍設施相對位置及警戒資訊。

水利局表示，此次改版可以讓市民在第一時間能掌握最新氣象情資及降雨訊息，提早防範加強戒備、減少財產損失及確保生命安全，最主要為調整使用者在颱風或豪雨期間快速查看所在地的周遭狀態。

8大警戒設於首頁選單，並搭配適地性服務，定位手機所在地點，進入頁面後就可查看所在行政區的警戒狀態。

8大警戒包含流域、淹水、河川水位、區域排水、路面淹水、水庫洩洪、土石流以及枯旱預警圖，只要手機所在區域有以上設施，便可點選八大警戒進入相關業面得到資訊，若想查看全臺南地區狀態，也可以更改定位為臺南市全區，便能查看所有設施警戒資訊。