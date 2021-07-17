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台南水情即時通App改版 透過互動式地圖將資料視覺化
臺南地勢低平，每逢汛期常有洪水災情，臺南市運用資訊科技結合物聯網技術加入防災，以發揮預期警訊功能，水利局開發「台南水情即時通」APP，透過互動式地圖將資料視覺化，目前新版APP已進入測試階段，預計於今年底正式改版上線。
水利局開發的「台南水情即時通」新版APP，分為8大警戒、導入災防警告訊息及我的最愛功能，各分類設施視覺化，並以地圖方式呈現，讓使用者能簡單掌握周圍設施相對位置及警戒資訊。
水利局表示，此次改版可以讓市民在第一時間能掌握最新氣象情資及降雨訊息，提早防範加強戒備、減少財產損失及確保生命安全，最主要為調整使用者在颱風或豪雨期間快速查看所在地的周遭狀態。
8大警戒設於首頁選單，並搭配適地性服務，定位手機所在地點，進入頁面後就可查看所在行政區的警戒狀態。
8大警戒包含流域、淹水、河川水位、區域排水、路面淹水、水庫洩洪、土石流以及枯旱預警圖，只要手機所在區域有以上設施，便可點選八大警戒進入相關業面得到資訊，若想查看全臺南地區狀態，也可以更改定位為臺南市全區，便能查看所有設施警戒資訊。
水利局表示，除了優化版面及設置8大警戒外，也導入臺南市災害應變告示網告警訊息及道路封閉推播訊息的跑馬燈，在收到市府告警訊息及封橋封路推播資訊時提早因應，以利使用者路線規劃及避開封閉路段。首頁也加上「我的最愛」功能，讓民眾使用APP可選擇最常使用頁面，更快速查看自定義的重要訊息，以達到即時傳遞、快速應變功效。
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