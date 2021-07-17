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台南是全糖城市？台菜教母：阻礙美食口號！快拋掉汙名

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台菜教母黃婉玲認為「糖」在台菜的調味裡占了一席重要地位，是畫龍點睛的魔法，只要加一點點就能將食材的滋味引出。圖／擷取自黃婉玲臉書
台菜教母黃婉玲認為「糖」在台菜的調味裡占了一席重要地位，是畫龍點睛的魔法，只要加一點點就能將食材的滋味引出。圖／擷取自黃婉玲臉書

台南近年來被冠上「全糖城市」封號，讓「台菜教母」、電影「總鋪師」美食總指導黃婉玲感到惋惜與糟糕，黃婉玲說，有些人覺得南部菜色全是甜，飲料也得喝全糖，其實這些都太主觀，並非台南原貌，「全糖城市是阻礙美食的口號」，希望趕快拋掉汙名，否則對台南是個危機。

身為土身土長的台南人，黃婉玲回憶起小時候街頭小吃的滋味，「不都是甜，反倒是層次分明，溫柔婉約，沒有過於強烈的衝擊味蕾」。但現代的台南小吃確實全部偏甜，似乎店家都默默向全糖城市致敬，原本老台南人熟悉的滋味不見，好像家鄉的滋味也全部變調。

黃婉玲認為台南小吃會變甜是有邏輯的，她舉例，曾有一名脂粉不施的學員告訴她想打扮，她幫忙買了化妝品，結果學員把粉塗成雪白面孔、口紅猛塗好幾圈，嚇壞大家，一名對化妝沒有概念的人，很容易猛添加脂粉，不知何時該停手，如同手藝不夠精湛的廚師，也容易用調味料過度堆疊。

黃婉玲表示，「糖」在台菜的調味裡占了一席重要地位，是畫龍點睛的魔法，只要加「一點點」就能將食材的滋味引出，加糖的時間點與火候都得講究，不能胡亂添加。若在醬油中加一點糖，醬香會更顯繽紛，原本醬油的鹹味也會更鹹一點，但若不小心加多了，醬油的鹹味反而減弱，此時若要繼續調味，勢必只能添增更多的醬油與糖，味道變成「濁」。

她說，希望全糖城市這個汙名可以趕快拋掉，這是阻礙美食的一個口號，讓大家對台菜只要有一點甜就會放大，不管合不合理的甜，時間一久，台南菜就會被冠上甜膩的帽子，這對台南將是一個危機。

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