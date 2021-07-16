嘉市AZ疫苗有剩！18歲以上可向51家醫療院所預約施打
中央流行疫情指揮中心日前開放18歲(含)以上民眾，透過1922預約平台預約、今開始施打AZ疫苗，嘉義市有1萬3000人完成預約，嘉義市除中央原分配1萬2000劑，又爭取到1萬8000劑，預估這段時間AZ疫苗有剩餘，宣布18歲以上有意施打AZ疫苗者，上班時間可就近到51間醫療院所登記，安排施打。
嘉義市長黃敏惠今天在記者會中說明，中央7月15日配發1萬2000劑疫苗給嘉義市，經市府爭取，18日將再配發1萬8000劑，宣布「嘉義市全面開打」只要18歲以上、有意願施打AZ疫苗的民眾，可就近向51家醫療院所登記，會盡快安排接種。
嘉義市衛生局長張耀懋說明，根據本月8到12日的中央1922意願登記統計，接受施打AZ疫苗的民眾有1萬6000餘人，昨天下午5點前完成接種預約有1萬3000人，加上教育人員2000餘人，及醫事人員施打第二劑，估計疫苗數量足夠，近期應該還有剩餘。
「有殘劑就全力施打！」張耀懋說，這次中央配發3萬劑疫苗中，雖然可能還有中央1922預約第四波保留數量，但各醫療院所開打後也會有殘劑，市府仍鼓勵市民就近、在上班時間，先向住家附近醫療院所預約登記，留下個人資料、連絡電話，醫院、診所只要有疫苗，立即通知施打，不浪費殘劑。
張耀懋也說明，對於民眾今天下午打電話到醫院、診所預約，部分診所表示「不知情」，衛生局已連夜跟醫院聯繫說明，應該明天上班後就可配合。
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