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台南散步線上小旅行 赤崁線及老屋線上線了

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
推出府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活影片，一覽大天后宮之美。記者鄭惠仁／攝影
推出府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活影片，一覽大天后宮之美。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府觀旅局上月22日推出關子嶺線上小旅行影片，獲得熱烈回響，今天再推出府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活2支影片。邀請大家到府城舊城區，觀賞廟宇文化、傳統老行業及名人故居。

市長黃偉哲表示，台南建城近四百年，美食、古蹟之都的美稱，今天推出府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活影片，讓大家透過影片，認識多元化的老台南。

觀光旅遊局長郭貞慧，目前尚屬三級警戒，雖然有適度鬆綁，但大家出門口罩仍然要戴好戴滿，遵守防疫規定，如果不想出門，邀請大家觀賞這2支影片，感受線上觀光旅遊的樂趣。

同位在赤崁文化園區的府城歷史散步赤崁線、老屋老店老生活散步路線，是觀光旅遊的熱門景點，赤崁線有祀典武廟、大天后宮、開基武廟、新美街、赤崁樓、開基靈祐宮、萬福庵照牆等景點。

台灣本土重要文學家葉石濤，曾在《葫蘆巷春夢》中所描寫的葫蘆巷，就是武廟通往大天后宮那條小小的巷子，赤崁線除結合文學地景，還包括文化古蹟及廟宇。而以傳統老行業、名人故居、文創歷史街區的老屋老店老生活，在蜿蜒巷弄中、欣賞老屋老店。

影片已上傳至台南旅遊網Itainan2020 youtube頻道，後續影片製作完成也會陸續上傳，邀請民眾上網觀賞。

老屋 天后宮 古蹟

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