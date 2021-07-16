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買氣未回升！台南西港夜市今晚復業 原本102攤只來35攤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供

台南西港區夜市今晚展開3級警戒以來第1次開放營業，原有102攤只來3分之1，約35攤，但西港區長林耿漢、慶安里長吳明欽及西港區公所防疫宣導人員2名，佳里警分局局長蔡進閱也帶隊到西港夜市宣導，呼籲市民要實名制、戴口罩保持社交距離，避免群聚染疫風險。

防疫全台南市總動員，為了市民健康市長黃偉哲指揮調度各機關單位紛紛展開防疫工作，結合經發局市場處、西港區公所及里辦公處服務區

區長林耿漢呼籲「為市民的健康-西港區公所防疫宣導即刻啟動」，期望市民能在享受微解封便利之餘，也注意自身的安全。

台南夜市陸續申請復業，但攤商擺攤還不是很踴躍，攤商說，民眾對疫情還有疑慮，出來逛夜市人不一定會多，備料也不好準備，再觀望一下，加上台南最近下午到晚上都有下雨，天氣不穩定影響攤商及民眾逛夜市的意願。

台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供
台南西港夜市今晚復業，但出來擺攤的不多。圖／西港區公所提供

夜市 社交距離 疫情

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