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影／嘉市文化路夜市解封首日來客少 細雨中僅30攤營業
嘉義市文化路夜市因防疫計畫書未備妥，日前未趕上微解封首日復業，經所屬自治會補件、確認防疫規範後今晚復業，約30個攤商到場營業，市府也加派人手，協助自治會在各入口人流管控，並機動巡查各攤商防疫措施。
嘉義市文化路夜市今晚復業，飲食攤位皆有透明遮罩，因為綿綿細雨不停，晚間擺攤攤商並不多，逛街人潮也不多，現場攤商坦言期待這天很久了，可惜天公不作美，只能先試營運如何讓顧客預約、外帶，但想要恢復往日人潮，可能還要等等。
文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖說，今天大概只有30攤商到場，自治會幹部在蘭井街、光彩街管制，文化路的中正、民族路口兩端，由市府人員協助管制，其他路段則機動巡查，夜市管制時間從晚間7點到11點，與以往徒步區時段相同。
陳家霖強調，加入自治會的攤商都有2張識別證，除要求實名制、排隊間格距離，每攤也要自行做好「3罩1消」隔板等措施，並隨時清消防疫。
市府建設處表示，文化路攤商並非全數加入自治會，市府已要求未加入自治會攤商造冊管理，除透過自治會分攤防疫費用，若發現疫情變化，市府也可通知相關攤商因應，若稽查防疫規範不符，將要求改善、甚至要求停業。
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