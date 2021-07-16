嘉市配發3萬劑AZ疫苗 籲18歲以上民眾登記

嘉義市長黃敏惠今天在臉書直播表示，中央已撥補1萬2000劑AZ疫苗，18日會再撥補1萬8000劑，嘉義市將全面施打，呼籲18歲以上、有意願施打AZ疫苗民眾儘快登記、接種。

黃敏惠指出，嘉義市這一波施打的疫苗為AZ，據7月8日至12日意願登記統計，嘉義市可接受AZ疫苗民眾有1萬6198人，昨天下午5時前完成接種預約有1萬3185人；昨天中央已撥補1萬2000劑疫苗給嘉義市，經市府爭取，18日會再撥補1萬8000劑。

黃敏惠表示，嘉義市從今天起，一連5天，疫苗接種進入新階段模式，市府媒合9家醫院、40間診所及2個衛生所供民眾選擇，預約時段包括上午、下午，也有夜間門診，不僅施打地點多、預約時段方便，51處接種地點可至愛嘉義APP查詢。

黃敏惠說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全國第3級警戒延到26日，但適度鬆綁，嘉義市3大夜市今天全面復業，文化路夜市將進行中正路至民族路段管制車輛進入，容留人數管制以2000人為限。禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃，餐飲業一律維持「外帶不內用」。

黃敏惠指出，疫情全國第3級警戒4度延長，嚴重衝擊民生經濟，立法院雖通過行政院提出的紓困方案，卻無法照顧各行各業，去年疫情不如今年嚴重，都全民領取3倍券，今年更應該照顧所有人，因此，不僅贊成台南市長黃偉哲向立法院黨團提案，全民普發消費券新台幣5000元，更建議應加碼至1萬元。