企業贈台南警「專利可重複水洗口罩」 提升警察保護力

捷登冠國際董事長王鈞弘、艾一科技營運長呂詩虹今天合贈台南永康警分局「PTFE薄膜口罩」一批。艾一科技研發這款可重複水洗口罩取得多項專利認證，更為搭配警察整體一致性特別設計，選用與警察制服相同的藍色還印有Police字樣，員警看到別出心裁的款式，直呼想好好收藏而捨不得使用。

呂詩虹表示，近日確診數逐漸降低，首要感謝站在最前線的警察在維護社會治安的同時，更積極投入各項防疫工作，但也因此長期暴露在高風險的環境中，希望能藉由捐贈公司特別研發的口罩，使防護裝備更為完備，增加對抗病毒的保護力，讓警察無後顧之憂的執勤。

分局長呂世明表示，三級警戒月餘，疫情雖有減緩趨勢，但面對來勢洶洶的Delta病毒，仍然不可掉以輕心。永康分局持續配合政府推動各項防疫工作，無論是依法協助取締查緝，或是柔性的協助疫苗施打，均力求落實執行。感謝各界不間斷的物力支持。