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微解封後首假日 南市府將做好交通疏導

中央社 / 台南16日電

台南市長黃偉哲今天說，歡迎大家明天微解封後首週末造訪，台南市政府無法預估人潮，但不能沒準備，將做好交通疏導，遊客也要遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

疫苗施打部分，黃偉哲下午在台南防疫線上記者會表示，未來3週到4週疫苗量足夠，「市府不容許打混，大家也不要混打」。

南市府衛生局長許以霖公布目前公費疫苗預約登記平台關於台南數據，意願登記總數57萬7167人，其中只接受阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗者1萬9898人，占3.45％；AZ和莫德納（Moderna）疫苗都可者25萬9450人，占44.95％；只接受莫德納者29萬7819人，占51.6％。

此外，南市府警察局長方仰寧表示，警方絕對嚴查轉移陣地的「一龍一鳳」色情行業，追到底、查到底。

疫苗 黃偉哲 衛生局

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