有登記中央才會配發疫苗 黃偉哲：趕快去登記
台南市長黃偉哲今天在防疫記者會上感謝斯洛伐克等友邦贈送疫苗，他說，台南這一輪將有6萬8676人接踵AZ疫苗，南市可注射的能量是9萬1683人，因此數量充足，部分將讓偏鄉民眾也能施打。
黃偉哲在防疫會上，感謝斯洛伐克透過歐盟捐贈台灣1萬劑的疫苗，他介紹桌上的斯洛伐克、立陶宛、日本、美國國旗，感謝許多好朋友對台灣的支持。
黃偉哲強調，醫護人員一定會嚴格查察施打疫苗時候的健保卡註記，不容許這樣的事情發生在台南，「所以我們不會打混，那也希望大家不要來混打。」
衛生局長許以霖表示，台南第二輪登記接踵AZ疫苗人數共6萬8676人，而市府的疫苗接種能量是9萬1683人。從7月1日到7月5日全市施打莫德納疫苗共15萬4825人。第3輪登記期限原本到昨天，但延長到7月19日，請民眾透過1922預約平台踴躍登記。黃偉哲強調，有登記，中央才會配發疫苗，請民眾趕快登記。
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