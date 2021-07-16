太保農會推哈密瓜即飲醋 彩虹扶輪社霸氣捐醫護六千罐

嘉義太保盛產哈密瓜，市農會與在地百家珍食品釀造公司合作，用鮮採、有產銷履歷的溫室哈密瓜，利用自然發酵純釀製作而成的「哈密瓜醋飲」，獲嘉義彩虹扶輪社認捐60箱、1440罐，今天下午贈予辛苦的醫護人員。

太保市農會總幹事，同時也是彩虹扶輪社社長黃麗貞表示，哈密瓜是太保市溫室三寶，利用溫室設施以直立式栽培管理，養份供給集中於一株一果，成熟時果實香味濃郁，果肉鮮甜多汁，一直是年節送禮訪友的最佳伴手禮。

太保市農會與百家珍共同研發的哈密瓜即飲醋設計成280毫升寶特瓶裝，經過多重工法並發酵一年以上，不用加水即可輕鬆攝取多種營養，炎炎烈日下成消暑解渴的最佳首選。

黃麗貞說，疫情爆發以來，醫護人員在第一線守護民眾健康，最近疫苗全面開打，醫護人力更是緊繃，嘉義彩虹扶輪社為感謝醫護人員的辛苦，以實際行動表示，齊心挺醫護，團結防疫，也間接解決農民生計。