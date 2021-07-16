快訊

受疫情影響 中選會：陳柏惟罷免案延期至10月23日投票

政府租金補貼緩不濟急？數據曝疫情租屋真實困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太保農會推哈密瓜即飲醋 彩虹扶輪社霸氣捐醫護六千罐

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣太保市農會開發哈密瓜即飲醋，採用太保在地頂級哈密瓜製成，發酵時間達一年以上，清涼解渴。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣太保市農會開發哈密瓜即飲醋，採用太保在地頂級哈密瓜製成，發酵時間達一年以上，清涼解渴。記者莊祖銘／攝影

嘉義太保盛產哈密瓜，市農會與在地百家珍食品釀造公司合作，用鮮採、有產銷履歷的溫室哈密瓜，利用自然發酵純釀製作而成的「哈密瓜醋飲」，獲嘉義彩虹扶輪社認捐60箱、1440罐，今天下午贈予辛苦的醫護人員

太保市農會總幹事，同時也是彩虹扶輪社社長黃麗貞表示，哈密瓜是太保市溫室三寶，利用溫室設施以直立式栽培管理，養份供給集中於一株一果，成熟時果實香味濃郁，果肉鮮甜多汁，一直是年節送禮訪友的最佳伴手禮。

太保市農會與百家珍共同研發的哈密瓜即飲醋設計成280毫升寶特瓶裝，經過多重工法並發酵一年以上，不用加水即可輕鬆攝取多種營養，炎炎烈日下成消暑解渴的最佳首選。

黃麗貞說，疫情爆發以來，醫護人員在第一線守護民眾健康，最近疫苗全面開打，醫護人力更是緊繃，嘉義彩虹扶輪社為感謝醫護人員的辛苦，以實際行動表示，齊心挺醫護，團結防疫，也間接解決農民生計。

除了捐贈相關的醫療防護用品外，黃麗貞更號召社員一起募集購買哈密瓜醋飲，並統一由嘉義縣衞生局轉送第一線醫護人員，期許在這個酷熱的夏天，期待一罐冰涼的哈密瓜醋飲，讓所有的防疫醫護人員透心涼，「同心護台灣」。

嘉義縣太保市農會開發哈密瓜即飲醋，採用太保在地頂級哈密瓜製成，發酵時間達一年以上，清涼解渴。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣太保市農會開發哈密瓜即飲醋，採用太保在地頂級哈密瓜製成，發酵時間達一年以上，清涼解渴。記者莊祖銘／攝影
嘉義彩虹扶輪社認購太保市農會6000箱哈密瓜即飲醋，捐贈嘉義縣衛生局。圖／太保市農會提供
嘉義彩虹扶輪社認購太保市農會6000箱哈密瓜即飲醋，捐贈嘉義縣衛生局。圖／太保市農會提供
嘉義彩虹扶輪社認購太保市農會6000箱哈密瓜即飲醋，今天下午由社長黃麗貞代表捐贈嘉義縣衛生局。圖／太保市農會提供
嘉義彩虹扶輪社認購太保市農會6000箱哈密瓜即飲醋，今天下午由社長黃麗貞代表捐贈嘉義縣衛生局。圖／太保市農會提供

醫護人員 嘉義 農會

延伸閱讀

感念醫護安撫老母親 民眾贈110杯咖啡給快打站

印尼日增5.6萬染疫 成亞洲「新震央」

公務員投書：做得像奴才 陳其邁眼中只有醫護和接種長輩

高雄金煌芒果多管道推廣有成 銷售已近尾聲歡迎購買

相關新聞

林管處打造嘉義新地標 木蘭園「阿里山之眼」重現生機

阿里山森林遊樂區內「木蘭園」位在受鎮宮上方，因廣植木蘭得名，然擔心山區強降雨造成地基掏空，嘉義林管處多年前針對周遭區域評...

微解封首假日 台南山上水道博物館開放60年龍眼採果樂

明天是微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館推出親子採龍眼活動，開放園區內8株樹齡超過一甲子的老龍眼樹，提供遊客採果體...

有登記中央才會配發疫苗 黃偉哲：趕快去登記

台南市長黃偉哲今天在防疫記者會上感謝斯洛伐克等友邦贈送疫苗，他說，台南這一輪將有6萬8676人接踵AZ疫苗，南市可注射的...

太保農會推哈密瓜即飲醋 彩虹扶輪社霸氣捐醫護六千罐

嘉義太保盛產哈密瓜，市農會與在地百家珍食品釀造公司合作，用鮮採、有產銷履歷的溫室哈密瓜，利用自然發酵純釀製作而成的「哈密...

南化水庫又滿了！下午發布自然溢流警報請下游注意

台南地區午後對流雲系旺盛，短延時強降雨為水庫帶來豐流入帳，南化水庫管理處通報，水庫下午約3點滿水位自然溢流，請下游民眾注...

1922打AZ疫苗踴躍 首日嘉義2醫院各800人預約施打

中央疫情指揮中心鼓勵民眾預約1922打疫苗，嘉義市共有醫院、衛生所、診所等51個施打點，首批上網預約於7月12日截止，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。