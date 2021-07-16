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南化水庫又滿了！下午發布自然溢流警報請下游注意
台南地區午後對流雲系旺盛，短延時強降雨為水庫帶來豐流入帳，南化水庫管理處通報，水庫下午約3點滿水位自然溢流，請下游民眾注意安全；昨天晚上８時許南化水庫和鏡面水庫都發布溢流警報。
今年遇到百年大旱，台南主要水庫都受到久旱不雨影響，直到梅雨鋒面帶來充沛雨量，南化水庫6月20日開始自然溢流，後來又降到9成的蓄水，連日午後雷陣雨又有明顯入帳，昨晚8點發布自然溢流警報，今天下午3點再度發布溢流警報，水庫人員表示，這幾天山區午後雨勢都不小。
台南市長黃偉哲表示，台南地區午後全面降下大雷雨，鏡面水庫及南化水庫都因降雨而自由溢流，可見台南午後雷陣雨所帶來的短延時降雨強度，不亞於一般梅雨鋒面降雨強度，嘉南二期作灌溉期間如灌區大面積降雨並達一定有效降雨量，已有檢討減水或局部間斷灌溉的措施，建議水庫管理單位能再進一步善用遠端操作，即時水位監看等智慧化灌溉管理，再配合午後大雷雨帶來的強降雨，以達到更精密之灌溉，既可以節約灌溉用水，也有助於解決農村人力不足問題創造雙贏局面。
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