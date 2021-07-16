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1922打AZ疫苗踴躍 首日嘉義2醫院各800人預約施打

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
中央疫情指揮中心鼓勵民眾預約1922打疫苗，嘉義市共有醫院、衛生所、診所等51個施打點，民眾預約施打踴躍。圖／台中榮總嘉義分院提供
中央疫情指揮中心鼓勵民眾預約1922打疫苗，嘉義市共有醫院、衛生所、診所等51個施打點，民眾預約施打踴躍。圖／台中榮總嘉義分院提供

中央疫情指揮中心鼓勵民眾預約1922打疫苗，嘉義市共有醫院、衛生所、診所等51個施打點，首批上網預約於7月12日截止，嘉義市有1萬3000多人完成預約，其中聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院首日各有800名民眾預約，要到院施打AZ疫苗，施打意願相當踴躍。

嘉榮院長李世強表示，為做好分流、避免群聚或等候太久，嘉榮在設計預約疫苗施打系統時，即以每小時預約人數約100人，最高150名為限，現開放7月16日及19至21日共4日，上午8點30至11點30、下午2點至5點預約施打，民眾施打後可在留觀區休息，下一批預約民眾到場可立即報到、經醫師評估後施打，讓流程更便捷。

嘉榮家醫科主任陳怡成表示，國人渴望零確診、解封恢復正常生活的心理非常強烈，從施打率來看確實也朝目標邁進，嘉榮50人快打部隊除日前配合嘉義市政府，守護民眾健康，至社區為長者、郵務外展人員協助施打疫苗，今日也在醫院E棟暨戶外設置社區疫苗快打站，為預約施打疫苗。

嘉義市政府衛生局表示，1922提供數據顯示，嘉義市本次完成意願登記且勾選AZ、AZ與莫德納疫苗共有1萬6198人，截至今天有1萬3000多人次完成接種預約。嘉義市總計有51處接種地點，自本月16日開始接種至21日。

AZ疫苗 嘉義 衛生所

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