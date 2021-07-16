唐鳳系統預約平台開打 台南6萬人登記

唐鳳系統預約平台今天開打，台南市衛生局表示，南市約有6萬人登記，今天起打至22日。位在東區復興國中的接種站，原預定打2500人，今天有1400人登記，上午來施打的民眾相當踴躍，到了下午，人數較少，施打速度快速。

張姓市民表示，他們都登記施打AZ疫苗，昨天接獲簡訊就趕快登記，下午2點多來施打。他表示，國際疫情仍嚴峻，許多國家也都有疫苗不足情形，從新聞資訊來看，50多歲滿適合打AZ，因此把握這個機會趕快來施打，是否會有副作用，就等出現了再說。

台南市衛生局表示，除了幾個大型施打站外，有特約的醫療療院所都有施打，各站回報，有登記的都有去施打，相當踴躍。這一波約有6萬人登記施打AZ疫苗，將打到22日。

東區復興國中是台南市較大的施打站，現場義工表示，早上來施打的民眾很踴躍，休息處坐滿人，下午人較少，施打速度也更快。