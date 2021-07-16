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嘉縣50歲以上預約接種疫苗開打 貼心設夜間服務

中央社 / 嘉義縣16日電

嘉義縣政府今天指出，50至64歲縣民已有1萬3000多人預約接種疫苗，縣府在各鄉鎮市共設66處接種站，從今天起至22日施打，並設35場夜間接種服務，方便上班族接種疫苗。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央「疫苗接種預約平台」預約接種疫苗今天起施打，嘉義縣衛生局長趙紋華表示，截至15日止，嘉義縣50至64歲民眾共1萬3604人預約接種疫苗。

趙紋華指出，今天起至22日，在縣內18個鄉鎮市共開設66處接種站應戰，並設35場夜間接種服務，方便上班族，夜間接種時間是晚上6時至晚上9時。

趙紋華提醒18歲以上民眾，趕快上「疫苗施打意願登記與預約系統」預約，須先完成意願登記後選擇疫苗類型，待接到簡訊通知後再進行預約接種；尚未收到簡訊的民眾，會於後續媒合，請民眾放心。

嘉義縣長翁章梁今天上午到縣立永慶高中瞭解接種站運作情形，感謝民眾到場接種，並慰問工作人員。他呼籲接種民眾，依照預約時間到場接種，才不會造成某些時段出現擁擠現象。

翁章梁指出，中央上波配給嘉義縣的莫德納（Moderna）疫苗已在昨天全部打完，服務總人數高達2萬6552人次；截至15日晚上止統計，嘉義縣65歲以上接種率已達62.42%，全縣人口數疫苗覆蓋接種率18.69%，將朝25%邁進。

疫苗 嘉義 翁章梁

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