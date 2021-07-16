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南市疼惜新手媽媽 第1胎補助由6千增到1萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員沈家鳳懷第4胎，說出產婦的辛苦，建議市府利用財政盈餘提升社福津貼。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員沈家鳳懷第4胎，說出產婦的辛苦，建議市府利用財政盈餘提升社福津貼。記者鄭惠仁／攝影

懷第4胎的台南市議員沈家鳳，今天建議市府將財政盈餘用來提升社福津貼，市長黃偉哲宣布，從明年1月1日起將生育津貼第1胎原本補助6千元增加到1萬元。市議員曾培雅也建議可新手媽媽就領現金或請月嫂到家協助坐月子做選擇 ，黃偉哲表示會積極規畫。

沈家鳳在質詢時，她是高齡產婦，懷第4胎到目前已花了15萬元，她說出許多產婦的辛苦，對於市府財政有盈餘，建議用來提升社福津貼。黃偉哲表示，財政有結餘是全體市民一起努力的成果，社福措施會在財政狀況允許下一步一步加強，例如台南市生育津貼第一胎原本補助六千元，將從善如流增加到1萬元，但對於不遵守財政紀律的做法，台南市不會這麼做。

財政稅務局指出，市府這幾年財政都有盈餘，但是累計短絀仍高達340億餘元待填補，財政盈餘可以減少累計短絀的財政壓力。

民政局表示，台南市自2020年1月1日起產婦生產新生兒個數發放生育獎勵金，第1名6 000元、第2名1萬2000元。第3、4名3萬元。第5名以上每名5萬元。目前已簽核自2022年1月1日起提高第1名發放金額為1萬元，修正作業要點簽辦中。

沈家鳳也關心補教業、幼兒園、托嬰中心等教育機構解封的相關配套措施，黃偉哲表示，目前中央是預計7月26以後解封，市府正積極主動向中央了解解封後允許的容留人數及相關防疫規定，務必要做到與中央規定一致。

教育局長鄭新輝表示，已有超過300所幼兒園提出紓困補助申請，目前已加速審核，報送中央核准後直接撥付補助款至幼兒園，再由幼兒園轉發紓困經費給老師。

幼兒園 黃偉哲 生育

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