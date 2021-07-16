曾文南化聯通管台3線施工交通事故多？南水局加強安全

台南市議員周奕齊在議會質詢時指曾文、南化水庫聯通管線工程，在台3線施工造成交通車禍事故提高41％，且未依當初的交維計畫執行，要求市府應該勒令停工。南區水資源局副局長蘇柄源表示，該工程開工至今無交通事故理賠記錄，但也將持續要求施工廠商強化各項安全措施，並積極與地方溝通、回應訴求，以期工程順利進行早日達成曾文與南化水庫水源聯合調度的計畫目標。

南水局表示，曾文、南化兩座水庫聯通管工程，主要是因應集水區降雨不平均及提高水資源靈活運用，讓兩座水庫互相支援，曾文、南化兩座水庫聯通管工程，A1標主要是利用水庫內道路施作，預定2024年6月完工；A2標利用台3線，預定2024年3月完工；A3標也是利用台3線施作，預定2024年6月完工，目前工程進度為 21%、18%及25%。

南水局說，曾文南化聯通管工程在台南市楠西、玉井及南化地區積極施工中，適逢芒果盛產季節，督促施工廠商在芒果季、賞螢季等地方特色活動期間，假日須減少大型車輛出入，避免影響觀光車輛通行；另也編列玉井、楠西及南化3區每年各1千萬元進行地方周邊環境改善預算，各區公所提報計畫後執行。

南水局指出，台南市府交通局今年5月6日曾至該工程台3線工地稽查交通維持情形，大致情況良好，部分缺失也在一周內改善。該工程於台3線各工作面交通維持措施皆依交通局核定的計畫辦理，並增派人員維持交通順暢，即時掌握工區路況。