台南設置科學館會跳票？ 黃偉哲：餅愈畫愈大 寧願先有

台南市議員曾培雅今天在定期會施政總質詢關心科學未來館進度，擔心會跳票。市長黃偉哲表示，因預算、內容持續調整而有拉長期程的狀況，他希望先求有再求好，但餅卻愈畫愈大。

曾培雅質詢，東區南台南副都心之前曾規畫要蓋巨蛋，但現在不蓋，要改設置國立科學未來館，經費從20幾億元陸續增加到40餘億元，現在更增至66億元，因經費一直增加，也使得案子被卡住，原定明年4月要動工，目前卻一直沒進度，擔心跳票。

「我希望先求有再求好，但餅卻愈畫愈大」，黃偉哲表示，他希望先求有再求好，因預算、內容持續調整而拉長期程的狀況，會多與中央溝通反映，考量盡快執行的作法。

教育局長鄭新輝表示，市府一直在跟中央聯繫，今年5月18日行政院秘書長函送國立科學未來館綜合規畫報告（草案）初審意見，請教育部修正，市府後續會持續跟中央相關單位緊密合作，持續推動國立科學未來館計畫。

目前辦理單位國立科學自然博物館，已於6月底將規畫報告依行政院意見修正函送教育部，教育部將擇期研議邀集中央相關單位開會，再將修正後的科學未來館規畫報告提送行政院審議。

曾培雅也提出東區12個公園預定地，要求市府能評估設置特色公園。黃偉哲表示會在最短時間內盤點這12個地點，希望能盡速落實在東區設立特色公園；工務局說，鑑於東區已完成開闢的公園用地，已無足夠空間容納闢建特色遊戲場，正就平實營區周圍的公園用地評估闢建戶外親子特色遊戲場的可行性，藉以提供東區居民為兒童量身訂製的多元共融遊戲場域。