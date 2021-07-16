聽新聞
test
0:00 / 0:00
移民署印製多國語言宣導單 上山下海鼓勵外來人口採檢
全國三級警戒持續，嘉義縣各地農產及漁產工作卻不曾因疫情關係而停止，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊及服務站聯合嘉義縣府勞青處及警察局等單位，上山下海前往山區農會、產銷班及漁港等人口聚集場所，加強宣導移民署推動的「外來人口安心採檢防疫專案」外，並發放及張貼印有多國語言版本的宣導單，向民眾及外來人口宣導5大防疫措施。
移民署嘉義縣專勤隊實地走訪梅山鄉農會、竹崎鄉農業產銷班及布袋漁港等場所，張貼發放印有多國語言的宣導單，呼籲民眾外出配戴口罩，與人保持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離、避免進入與維生無關之娛樂性質場所、禁止室內5人以上、室外10人以上之聚會；4、避免不必要之外出或跨區移動；5、如出現疑似染疫症狀或接觸確診者，可撥打1955專線或專勤隊電話諮詢，切勿自行搭乘大眾運輸工具前往採檢。
在布袋港工作的越南籍漁工阿德收到傳單時表示，移民署很用心，多國語言宣導單讓不懂中文的移工及新住民都能瞭解防疫措施，他也向其他同鄉宣導，讓大家在忙碌之餘，防疫訊息也能不漏接。
嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，保障外來人口權益，將配合轄區特性，持續在外來人口聚集場所加強宣導，並呼籲無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，若有疑似感染症狀，請儘速出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被通報查處。若有篩檢相關問題，可撥打防疫專線1922或勞動部多語諮詢專線1955，或洽移民署嘉義縣專勤隊05-3625162。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言