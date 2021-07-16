移民署印製多國語言宣導單 上山下海鼓勵外來人口採檢

全國三級警戒持續，嘉義縣各地農產及漁產工作卻不曾因疫情關係而停止，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊及服務站聯合嘉義縣府勞青處及警察局等單位，上山下海前往山區農會、產銷班及漁港等人口聚集場所，加強宣導移民署推動的「外來人口安心採檢防疫專案」外，並發放及張貼印有多國語言版本的宣導單，向民眾及外來人口宣導5大防疫措施。

移民署嘉義縣專勤隊實地走訪梅山鄉農會、竹崎鄉農業產銷班及布袋漁港等場所，張貼發放印有多國語言的宣導單，呼籲民眾外出配戴口罩，與人保持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離、避免進入與維生無關之娛樂性質場所、禁止室內5人以上、室外10人以上之聚會；4、避免不必要之外出或跨區移動；5、如出現疑似染疫症狀或接觸確診者，可撥打1955專線或專勤隊電話諮詢，切勿自行搭乘大眾運輸工具前往採檢。

在布袋港工作的越南籍漁工阿德收到傳單時表示，移民署很用心，多國語言宣導單讓不懂中文的移工及新住民都能瞭解防疫措施，他也向其他同鄉宣導，讓大家在忙碌之餘，防疫訊息也能不漏接。