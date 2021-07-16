有條件「微解封」台中停業場所未復業者持續減免稅率

三級警戒延長至7月26日，其中部分娛樂場所予以適度鬆綁，7月13日起有條件「微解封」，但仍有部分場所配合防疫尚未解封，台中市地方稅務局表示，對於未能恢復營業者，持續主動協助減免稅。

台中市地稅局長沈政安表示，三級警戒延長期間有條件開放營業的娛樂業者，市府主動派員勘查營業情形，如業者有營業規模、娛樂設備數量調整，或因場所清消等原因仍暫停營業者，主動協助申辦調整查定娛樂稅額或停業事宜。

另對於警戒期間仍須繼續停業查定課徵娛樂業者，如歌廳、舞廳、MTV、KTV、電子遊戲場及自助選物販賣機（夾娃娃機），將持續主動停徵娛樂稅至7月26日。

地稅局說，微解封後仍須關閉各類場所房屋，可繼續適用負擔較低非住家非營業用稅率2％課徵房屋稅；市府將積極協助其他自主停業、營業面積縮減或禁止內用的餐飲、旅館或賣場等業者減稅。

地稅提醒，防疫期間為避免群聚接觸，減少染疫風險，可多加利用地稅局網站：https://www.tax.taichung.gov.tw/ 或「中稅e把照」App申辦相關稅務事項，免費服務電話0800-000321或22585000按1轉全智慧客服中心查詢，將有專人服務。