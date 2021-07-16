午後雷陣雨建功 曾文烏山頭蓄水破3.6億 南化水庫滿溢

台南地區連日來午後雷陣雨頻仍，也為水庫帶來明顯進帳，曾文降雨量25毫米，曾文和烏山頭兩水庫入流量合計686萬立方公尺，曾文水庫有效蓄水量3億774萬立方公尺，加上烏山頭水庫5967萬立方公尺，合計3億6741萬立方公尺，比去年同期多。

南化水庫集水區昨天累計雨量更高達62毫米，水庫入流量有273萬立方公尺，南化水庫昨晚8點起達到滿水位開始溢流，直到今天上午仍溢流中，水庫人員表示，集水區連日來午後雷陣雨都帶來約上百萬立方公尺的入流量，昨天雨勢最大。

台南市長黃偉哲表示，嘉南平原受地形作用夏季午後常有雷陣雨發生，有時短延時雨量極大帶來極充沛的降水，雖然目前用水主要水庫蓄水量都不錯，水情狀況轉趨舒緩，曾文、烏山頭水庫蓄水量足夠嘉南地區二期稻作全面供灌，也請水庫及灌溉管理單位隨時做滾動檢討及透過掌水工做灌溉用水調控，再配合午後雷陣雨發生更精準調配用水，儘量運用雷陣雨灌溉，將水留在水庫，將可降低未來如再發生乾旱所帶來的影響。

台南水情因梅雨鋒面挹注已正常，黃偉哲呼籲面對極端氣候，仍需持續撙節用水，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日可提供1萬6800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，鼓勵市民多取用。