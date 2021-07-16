台南白河2警屆齡榮退 他擔任公關聯絡18年成記者之友

台南白河分局巡佐林姵君、警員李宗成分別奉獻警界40年及29年，以59歲屆齡榮退，分局長陳明宏今天特別頒贈退休紀念品，感謝2位多年來對警察工作的積極投入與奉獻。

白河分局表示，警員李宗成畢業臺灣警察學校警員班第141期，92年調到白河分局服務逾18年，承辦資訊、公關等業務，是電腦達人及媒體聯絡人，多年來各單位電腦資訊設備軟、硬體都靠這位「長工」全日無休來維修保養，讓分局勤業務運作保持順暢。

另在公關聯絡工作表現尤為突出，多年來分局同仁優異的表現、各類案件處理，均能深入掌握、準備及溝通聯絡，也因真誠與各媒體互動接觸，深獲各記者的信任並成為感情甚篤的好友。退休後將在東山區李仔園建置農舍，栽種李子樹，祝福他在好山好水的美麗風景中悠活享受農家生活。

巡佐林姵君臺灣警察學校警員班第109期畢業，93年調至白河分局服務逾17年，曾任職高雄縣警察局、臺北縣警察局、台南學甲分局等機關，歷練豐富。多年來承辦交通重點工作，對交通安全貢獻卓著。除工作表現傑出外，也是瑜珈高手，勤餘喜好運動健身，維持健康姣好身形，退休後將含飴弄孫，幫忙女兒照顧外孫。