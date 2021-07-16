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34年都在台南麻豆警分局服務 拔林派出所長陳旭坤退休

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆警分局拔林派出所所長陳旭坤榮退，分局致贈仿真公仔退休紀念禮。圖／麻豆分局提供
台南麻豆警分局拔林派出所所長陳旭坤榮退，分局致贈仿真公仔退休紀念禮。圖／麻豆分局提供

台南麻豆分局拔林派出所所長陳旭坤今天屆齡退休，麻豆警分局特別製作擬真公仔紀念獎座，昨天主管會報由分局長邱顯良致贈，除內勤主管在場觀禮外，外勤派所所所長也以視訊方式獻上祝福。

陳旭坤是警員班111期畢業，70年10月從警迄今將近40年，在麻豆分局服務時間長達34年，歷任保四總隊隊員、麻豆分局茅港派出所、安業派出所、埤頭派出所警員、偵查隊偵查員、總爺派出所副所長、湖山派出所副所長、所長、拔林派出所所長等職務，歷練豐富，使命必達，深受各級長官肯定。

邱顯良表示，陳旭坤所長把人生最精華的歲月奉獻給警察工作，戮力從公的工作熱忱，贏得地方鄉親信賴，功成身退值得慶賀及祝福，希望他時常回來看看老同事，暢談生活經驗、指導後進，將一生所學的寶貴經驗傳承下去。

台南麻豆警分局拔林派出所所長陳旭坤（右）榮退，分局長長邱顯良（左）致贈紀念禮。圖／麻豆分局提供
台南麻豆警分局拔林派出所所長陳旭坤（右）榮退，分局長長邱顯良（左）致贈紀念禮。圖／麻豆分局提供

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