34年都在台南麻豆警分局服務 拔林派出所長陳旭坤退休

台南麻豆分局拔林派出所所長陳旭坤今天屆齡退休，麻豆警分局特別製作擬真公仔紀念獎座，昨天主管會報由分局長邱顯良致贈，除內勤主管在場觀禮外，外勤派所所所長也以視訊方式獻上祝福。

陳旭坤是警員班111期畢業，70年10月從警迄今將近40年，在麻豆分局服務時間長達34年，歷任保四總隊隊員、麻豆分局茅港派出所、安業派出所、埤頭派出所警員、偵查隊偵查員、總爺派出所副所長、湖山派出所副所長、所長、拔林派出所所長等職務，歷練豐富，使命必達，深受各級長官肯定。