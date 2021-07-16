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國內第一座狗狗許願池完工 百年義犬為毛小孩保祐安康

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
列屬國家三級古蹟的北港義民廟，除供奉108名義士，更也供奉保衛鄉里的義犬將軍，相當特殊。記者蔡維斌／攝影
列屬國家三級古蹟的北港義民廟，除供奉108名義士，更也供奉保衛鄉里的義犬將軍，相當特殊。記者蔡維斌／攝影

國內第1座「狗狗許願池」完工，雲林縣北港鎮國家3級古蹟義民廟，供奉早年林爽文事件護鄉犧牲的108名義民及1隻義犬，內政部長徐國勇贈匾「台灣忠烈祠」，廟方以此名打造一座石雕許願池，除永續紀念義民精神，也可讓民眾帶著狗狗或寵物來許願，預定在疫情結束後啟用，成為雲林宗教特色亮點。

北港鎮義民廟是國內少見廟塚合一的閩南「旌義」義民廟，廟內供奉108名義士和義犬墳塚，去年底獲徐國勇致贈「台灣民間忠烈祠」墨匾，廟方配合以「義犬」為主題，打造一座「願滿」石雕景觀許願池。

許願池獲北港諸元醫院長韓明榮等善士熱烈迴響，共募資百餘萬元，以青斗石和花崗石一體成形純手工打造，並邀國內知名民俗教授吳彰裕參與設計和方位選擇，許願池今天完工掛上「願滿鐘」，將在疫情後擇吉日啟用。

廟方常委蔡信捧說，清乾隆年間林爽文事件，為抵抗賊寇，北港人召集壯丁108人和1隻靈犬組成義民團守禦，擊退盜匪無數，後因盜賊毒死靈犬展開夜襲，義民團全數罹難，後人建廟供奉義民與義犬遺骸至今，是國內少有的廟塚合一義民廟。

當地里長吳國興說，廟方供奉的義犬將軍，一直被視為孩童的守護神，常有父母帶小孩來收驚，近年來飼養貓、狗寵物十分風行，也有信眾帶著「毛小孩」來向義犬將軍祈求平安健康，所以將來許願池啟用，可讓人、犬一同許願，也展現了義民廟人、犬守護鄉里的精神，為北港宗教老鎮增添亮點特色。

吳國興說，民眾在廟內參拜完可到許願池用銅板許願後再拋向「願滿鐘」，響起「噹！」一聲後再摸池旁的石犬，即代表願已圓滿，可保安康，順遂如願。許願池將於疫情過後啟用，將邀請內政部長來主持開幕。

北港義民廟以青斗石材打造國內首座以保衛鄉里的義犬將軍為主題的許願池，民眾可帶著心愛的毛小孩共同許願。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟以青斗石材打造國內首座以保衛鄉里的義犬將軍為主題的許願池，民眾可帶著心愛的毛小孩共同許願。記者蔡維斌／攝影
列屬國家三級古蹟的北港義民廟，除供奉108名義士，更也供奉保衛鄉里的義犬將軍，其神位龕桌就是義犬的墳位，仍埋有犬將軍的遺骸，相當特殊。記者蔡維斌／攝影
列屬國家三級古蹟的北港義民廟，除供奉108名義士，更也供奉保衛鄉里的義犬將軍，其神位龕桌就是義犬的墳位，仍埋有犬將軍的遺骸，相當特殊。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟以青斗石材打造國內首座以保衛鄉里的義犬將軍為主題的許願池，民眾可帶著心愛的毛小孩共同許願。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟以青斗石材打造國內首座以保衛鄉里的義犬將軍為主題的許願池，民眾可帶著心愛的毛小孩共同許願。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟奉祀英勇護衛鄉里的義犬將軍。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟奉祀英勇護衛鄉里的義犬將軍。記者蔡維斌／攝影
許願池設有願滿鐘可用銅板敲響鐘聲來許願。記者蔡維斌／攝影
許願池設有願滿鐘可用銅板敲響鐘聲來許願。記者蔡維斌／攝影

北港 疫情 徐國勇

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