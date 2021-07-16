國內第一座狗狗許願池完工 百年義犬為毛小孩保祐安康

國內第1座「狗狗許願池」完工，雲林縣北港鎮國家3級古蹟義民廟，供奉早年林爽文事件護鄉犧牲的108名義民及1隻義犬，內政部長徐國勇贈匾「台灣忠烈祠」，廟方以此名打造一座石雕許願池，除永續紀念義民精神，也可讓民眾帶著狗狗或寵物來許願，預定在疫情結束後啟用，成為雲林宗教特色亮點。

北港鎮義民廟是國內少見廟塚合一的閩南「旌義」義民廟，廟內供奉108名義士和義犬墳塚，去年底獲徐國勇致贈「台灣民間忠烈祠」墨匾，廟方配合以「義犬」為主題，打造一座「願滿」石雕景觀許願池。

許願池獲北港諸元醫院長韓明榮等善士熱烈迴響，共募資百餘萬元，以青斗石和花崗石一體成形純手工打造，並邀國內知名民俗教授吳彰裕參與設計和方位選擇，許願池今天完工掛上「願滿鐘」，將在疫情後擇吉日啟用。

廟方常委蔡信捧說，清乾隆年間林爽文事件，為抵抗賊寇，北港人召集壯丁108人和1隻靈犬組成義民團守禦，擊退盜匪無數，後因盜賊毒死靈犬展開夜襲，義民團全數罹難，後人建廟供奉義民與義犬遺骸至今，是國內少有的廟塚合一義民廟。

當地里長吳國興說，廟方供奉的義犬將軍，一直被視為孩童的守護神，常有父母帶小孩來收驚，近年來飼養貓、狗寵物十分風行，也有信眾帶著「毛小孩」來向義犬將軍祈求平安健康，所以將來許願池啟用，可讓人、犬一同許願，也展現了義民廟人、犬守護鄉里的精神，為北港宗教老鎮增添亮點特色。