嘉市文化路夜市周五首復業 時間不變、路口將站崗
嘉義市文化路夜市因防疫計畫書尚未備妥，沒趕上微解封第1天就復業，經所屬的自治會補件，市府建設處證實，本月16日晚間將可復業，但未加入自治會的攤商暫不能擺攤；最困難的人流管制部分，自治會及市府都加派人手在路口站崗，或機動巡查，民眾也一定要戴口罩、實聯制。
文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖說，文化路的中正路口、民族路口兩端，將有市府人員協助管制，自治會幹部會於蘭井街、光彩街管制，延平街路口則機動巡查；管制時間從晚間7點到11點，與以往徒步區時段相同。
由於文化路的攤商並非全數加入自治會，多次關心復業的市議員鄭光宏透露，目前原則上，所有攤商透過自治會共同分攤防疫費用，攤商沒加入自治會也沒承擔防疫費用，暫勿擺攤，若攤商被市府稽查沒通過，要立即停業改善。
陳家霖強調，加入自治會的攤商都會有兩張識別證，來做辨別，每攤也要自行做好隔板等措施，並隨時清消。
另間彌陀夜市周三晚首次復業，約有40攤到場，僅前、後兩個路口管制進出，飲食攤位皆有透明遮罩、遊戲攤也隔位置坐，也有刻意將攤位間距拉開，避免人排隊；下班時間陸續有顧客來買外帶，人潮暫不像以往擁擠。
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