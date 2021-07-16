嘉市文化路夜市周五首復業 時間不變、路口將站崗

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市文化路夜市將於本月16日復業，圖為日前嘉市府前往視察並宣導防疫措施。圖／嘉義市政府提供
嘉市文化路夜市將於本月16日復業，圖為日前嘉市府前往視察並宣導防疫措施。圖／嘉義市政府提供

嘉義市文化路夜市因防疫計畫書尚未備妥，沒趕上微解封第1天就復業，經所屬的自治會補件，市府建設處證實，本月16日晚間將可復業，但未加入自治會的攤商暫不能擺攤；最困難的人流管制部分，自治會及市府都加派人手在路口站崗，或機動巡查，民眾也一定要戴口罩實聯制

文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖說，文化路的中正路口、民族路口兩端，將有市府人員協助管制，自治會幹部會於蘭井街、光彩街管制，延平街路口則機動巡查；管制時間從晚間7點到11點，與以往徒步區時段相同。

由於文化路的攤商並非全數加入自治會，多次關心復業的市議員鄭光宏透露，目前原則上，所有攤商透過自治會共同分攤防疫費用，攤商沒加入自治會也沒承擔防疫費用，暫勿擺攤，若攤商被市府稽查沒通過，要立即停業改善。

陳家霖強調，加入自治會的攤商都會有兩張識別證，來做辨別，每攤也要自行做好隔板等措施，並隨時清消。

另間彌陀夜市周三晚首次復業，約有40攤到場，僅前、後兩個路口管制進出，飲食攤位皆有透明遮罩、遊戲攤也隔位置坐，也有刻意將攤位間距拉開，避免人排隊；下班時間陸續有顧客來買外帶，人潮暫不像以往擁擠。

嘉市文化路夜市從5月28日起停業，將於本月16日復業，圖為日前嘉市府前往視察防疫措施。圖／嘉義市政府提供
嘉市文化路夜市從5月28日起停業，將於本月16日復業，圖為日前嘉市府前往視察防疫措施。圖／嘉義市政府提供

夜市 口罩 實聯制

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