嘉邑行善團登報與何明德「不一樣」 曝害善款少500萬

嘉義地檢署偵辦何明德行善團涉侵占善款，本月依違反洗錢防制法等起訴負責人陳姓婦人、蕭姓丈夫，不過與此案無關、系出同源的嘉邑行善團也大受影響，不少民眾將兩團搞混，紛紛表示要退款，讓嘉邑行善團透露減少500多萬捐款，今大動作登報聲明「我們不一樣」。

據了解，檢調起初搜索何明德行善團後，對外僅說明「嘉義某行善團」，民眾第一時間聯想到嘉邑行善團，導致陸續有人致電要求取消小額扣款的捐款，甚至到嘉邑行善團辦公室要退款、直說不再捐錢，讓行善團人員大呼「搞錯對象」。

嘉邑行善團理事長徐文志說，1998年完成立案，所有捐款經嚴格監督、審查，甚至向市府報告執行情形，每一分捐款都非常珍惜，若善心人士不了解而退款，會造成行善志業有很多困難，「兩行善團系出同源，但經營方式有差異，後來就分道揚鑣，立案理念不一樣」，盼社會繼續支持。

徐文志透露，善款來自全國各地，影響層面大，估算減少500多萬，會把嘉邑行善團例行工作更清楚表達，讓社會大眾對行善團的秉持的善念更有信心。