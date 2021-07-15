盧山橋改建市府自籌近2億 嘉邑行善團慨捐7千萬

連結嘉義市及嘉縣民雄鄉的盧山橋，橋面過低屢遭洪水淹過，獲納入中央生活圈道路計畫，將新建橋梁、改善東義路，但市府自籌近2億元，嘉邑行善團於是慨捐7000萬，並隨目前施工進度2成、先撥1400萬；市長黃敏惠今贈匾額感謝，在市府另須負擔鐵路高架化38億之際，嘉邑行善團給予最大協助。

由於嘉邑行善團也以造橋聞名，理事長徐文志透露，88風災時就倡議改建盧山橋，但工程龐大，得知營建署列入改善計畫，捐錢給市府同心攜手，象徵公私部門攜手合作，共同完成善事，「成功不必在我」。

黃敏惠表示，另座華興橋也因橋面太低易淹水，她前一屆卸任時要改建，縣、市分攤預算，嘉邑行善團捐出2650萬元，讓華興橋變得很不一樣，現盧山橋與東義路是市府重大建設，同時鐵路高架化光地方配合款也要38億多，嘉邑行善團能共襄盛舉，「在最重要時刻，來給予市府最大的協助」。

黃敏惠說，盧山橋已39年，梁底高程太低，往往是豪雨時會封的第1座橋，影響水流斷面，不只淹沒橋面更形成堤防缺口，造成整區域淹水，東義路淹水曾達2.8公尺，上月初久旱終下雨，東義路396巷也積水30公分深，需做最根本的解決。

盧山橋及東義路工程總預算7億5000萬元，中央補助5億5464萬，地方配合款1億9536萬，去年10月底開工、預計明年底前完工，新盧山橋為雙拱型的鋼構橋，橋梁長205公尺，雙拱最高有34米，鋼橋色彩配合當地油桐花意象。