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台南佳里夜市今晚復業首日 下雨仍有50攤營業

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝

台南佳里傳統夜市今天晚上復業首日，佳里警分局長蔡進閱率領副分局長楊富仁、行政組及佳里派出所員警，偕同佳里區長朱雅宏、秘書歐盈蘭及農建課、市場處等相關單位前往夜市聯合稽查，查該夜市平時約170攤商攤，因天雨影響，營業攤商約50攤，現場未發現有違規行為。

聯合稽查小組除確認業者排隊動線規劃、設置距離、有無設置食物罩等防疫措施，夜市自治會亦在各入口處作人流管制，佳里警分局也製作大型海報看板加強宣導，希望能雙管齊下確保民眾能在防疫作為無懈可擊之下安心採購食。

佳里分局長蔡進閱表示，目前3級警戒管制延長，但各場所自7月13日起陸續「微解封」，夜市也紛紛復業，民眾至夜市採購美食務必遵守「三禁二外」：禁止試吃、禁止邊走邊吃、禁止坐下來吃，全面外帶或外送；攤位業者也需配合「三罩一消」：配戴口罩、防護面罩、熟食攤設置食物遮罩，每次營業前全面進行消毒，分局將持續配合稽查與導，並籲請夜市消費者務必保持安全距離，遵守夜市防疫措施，共同防禦疫情危害。

台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里夜市今天晚上復業首日，雖然下雨仍有50攤營業，佳里警分局會同相關單位加強稽查宣導。記者吳淑玲／翻攝

夜市 疫情 口罩

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