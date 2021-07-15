台南佳里夜市今晚復業首日 下雨仍有50攤營業

台南佳里傳統夜市今天晚上復業首日，佳里警分局長蔡進閱率領副分局長楊富仁、行政組及佳里派出所員警，偕同佳里區長朱雅宏、秘書歐盈蘭及農建課、市場處等相關單位前往夜市聯合稽查，查該夜市平時約170攤商攤，因天雨影響，營業攤商約50攤，現場未發現有違規行為。

聯合稽查小組除確認業者排隊動線規劃、設置距離、有無設置食物罩等防疫措施，夜市自治會亦在各入口處作人流管制，佳里警分局也製作大型海報看板加強宣導，希望能雙管齊下確保民眾能在防疫作為無懈可擊之下安心採購食。