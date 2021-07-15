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國人買防疫雙險衝破946萬件 台產理賠現況曝光

把握機會！第三輪疫苗意願登記 延長至7月19日中午

感謝日本贈第3批AZ疫苗 台南空運回贈愛文芒果50箱

中央社 / 台南15日電

日本提供台灣的第3批AZ疫苗今天空運來台，台南市政府空運回贈50箱優質台南愛文芒果到台北駐日經濟文化代表處，盼代表處人員代為致贈給協助疫苗捐贈的相關日本人士。

台南市長黃偉哲表示，在目前全球疫苗供不應求的時刻，日本政府再度伸出援手追加這批疫苗，對台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防治有極大幫助，而台南愛文芒果甜度高、香氣濃郁，一直很受日本民眾歡迎，尤其今年外銷日本成績創新高，因此希望透過贈送台南愛文芒果的方式，向日方表達台灣人的謝意。

黃偉哲表示，日本第3批贈台疫苗今天抵台，而台南贈送給協助提供疫苗日本友人的芒果也在今天運到東京，並由台北駐日經濟文化代表處行政組組長洪英傑、秘書邱妗榆協助接收及轉贈，希望香甜的愛文芒果，能讓日本友人感受台灣的滿滿謝意，也能品嚐台南優質農特產品，並強化台日之間的情誼。

日本 AZ疫苗 芒果

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