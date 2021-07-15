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渡假村緊鄰保護區 設立申請時南市府將把關

中央社 / 台南15日電

台南市議會國民黨團今天批評財團將緊鄰台南四草保護區興建渡假村，恐毀了黑面琵鷺的家。市府表示，旅館設立登記申請時，將逐一檢視相關計畫及承諾事項無誤後，才會核發旅館登記證。

台南市議會國民黨團今天指出，政府圖利財團，破壞環保法規，讓財團緊鄰四草保護區興建面積達6.36公頃渡假村，黨團將請檢調調查此案，絕不讓台南成為黑面琵鷺的葬身地。

台南市政府表示，興建渡假村環評作業屬中央權責，動工說明會也非台南市政府召開；渡假村興建地點和四草保護區黑琵棲息地直線距離約1.6公里，對黑琵棲息影響小，且基地非黑琵覓食區，對黑琵食源沒有影響。

市府人員說，此案是民國107年11月申請遊樂區開發許可，環評作業屬中央權責，動工說明會也是中央舉辦，開發審查、環評審查及出流管制審查可分頭並進；有關開發案對水鳥生態的影響，屬於環評審查內容，去年6月經環保署環評大會審議通過。

市府表示，開發案的開發計畫、環評、出流計畫及開發單位承諾事項，均應完成並通過審查後，才能向市府提出旅館設立登記申請，市府將逐一檢視確認無誤後，才會核發旅館登記證。

環評 保護區 黑面琵鷺

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