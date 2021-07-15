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嘉南二期作供灌 加強管理拚節水

中央社 / 台南15日電

嘉南平原110年度曾文烏山頭水庫灌區二期作第1至4組已於12日供灌，第5、6組預計26日開始，農田水利署嘉南管理處加強節水管理，每天水量較去年同期省逾10萬立方公尺。

農田水利署嘉南管理處今天發布新聞稿指出，嘉南平原110年度曾文烏山頭水庫灌區二期作灌溉面積約4萬2000公頃，其中第1至4組的3年2作田區（涵蓋台南市及嘉義縣市）面積約2萬5500公頃，已自12日實施供灌，第5、6組雙期作田區預計26日開始供灌。

農田水利署嘉南管理處指出，稻作初期供灌前20日為整田期，田間需用水量較大，嘉南管理處在每年灌溉期間均聘請1260名掌水工實施加強灌溉措施及田間精密輪灌，今年二期作第1至4組整田用水量較109年每日減少10多萬立方公尺。

嘉南管理處指出，曾文烏山頭水庫系統舊稱嘉南大圳，採用明渠水路輸送灌溉用水，送水距離最遠達80公里以上，水從水庫送到田間約需1日以上時間，且沿線需透過非常多處的制水閘及水門調控，用水調配牽一髮動全身，無法如自來水管路系統即時性及機動性調整，過度頻繁操作易造成水資源浪費。

嘉南管理處指出，灌溉期間如灌區大面積降雨並達一定有效降雨量，嘉南管理處將積極檢討減水或局部間斷灌溉措施以節省水資源，盼在中央要求管制水量3.15億立方公尺內完成二期作供灌。

水庫 曾文 水利署

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