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雲縣16處流動夜市可微解封 還有8處觀望中

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣崙背夜市依照提報縣府審核通過的防疫計畫復市。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣崙背夜市依照提報縣府審核通過的防疫計畫復市。記者陳苡葳／翻攝

國內7月13日起微解封，雲林縣餐飲業仍維持外帶不內用措施，從5月中3級警戒以來，配合疫情暫停營業的25處流動夜市，目前陸續提報防疫計畫書，縣府建設處表示，已受理17處夜市申請，核准16處夜市恢復營業，另輔導口湖宜梧夜市修正場地配置圖後再審。

建設處指出，斗六人文、莊敬夜市，及虎尾、土庫、馬光、大埤、斗南、林內、莿桐、崙背、二崙、北港同仁、西螺東南、麥寮泰安宮、口湖下崙及東勢賜安宮等夜市都已核定備查，13日開始依其營業日恢復營業。

建設處表示，口湖宜梧夜市因位置圖不清楚，造成夜市場內空間容留人數無法明確計算，目前已在輔導中，帶計畫書修正二送後再行審議。

建設處說，微解封首日，副縣長謝淑亞率建設處、衛生局、警察局等相關單位，至崙背夜市視導是否落實防疫期間營運管理重點及規範，包含需配戴二罩、環境定消、禁內用及邊走邊吃、全面外帶、容留人數管制等，攤商及民眾防疫秩序良好。

建設處長李俊興表示，目前還有8處夜市尚未提出申請，籲請有意願復業的夜市可提送營運防疫管理計畫書至縣府審查，保障自身及攤商權利，如有計畫書撰寫問題，可利用線上向縣府提出，或電洽建設處行政科。

建設處提醒，夜市業者若未經縣府審查同意恢復營業而自行營業，將依法開罰並命即刻停業，呼籲各夜市負責人、攤商及消費者配合落實中央疫情指揮中心防疫政策，維持社會安全。

雲林縣崙背夜市如期在7月13日微解封第1天恢復營業。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣崙背夜市如期在7月13日微解封第1天恢復營業。記者陳苡葳／翻攝

夜市 疫情

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