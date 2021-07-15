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疫情嚴峻越籍老婦無家可住 華山基金會伸援手

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
華山基金會志工幫獨居的越籍奶奶找到合適的房間供老人家養老。記者蔡維斌／翻攝
華山基金會志工幫獨居的越籍奶奶找到合適的房間供老人家養老。記者蔡維斌／翻攝

由雲林縣華山基金會麥寮鄉愛心天使站，長期服務的66歲越籍阿嬤「阿雪」，老公過世又無子女，長年獨居，最近房子租約到期，將喪失唯一可供棲身養老的處所，老人家憂心未來日子，幸有華山社工伸出援手，讓這位外籍老人家得以安享晚年，感受跨國溫情。

「阿雪」奶奶在華山社工協助下，歡喜搬家，有了舒適的棲身之所，老人家笑不攏嘴，再三感謝拱範宮志工隊和華山社工，在疫情嚴峻之時給她溫暖。

「阿雪」從越南嫁來台灣30幾年，沒生育子女，丈夫過世後，獨自在外租屋，隨著年紀漸大，靠著低收入補助支應房租及生活，最近租約到期，房東將收回房子，在疫情嚴峻當下，搬家找房更加困難，她無親友可協助，每天憂心如焚。

華山基金會得知老人家的難處後，陪她四處找房看屋，終能找到合適房間，但有了合適的居家，卻防疫不足，由於許多孤苦老人家口罩捨不得丟，一個口罩一用再用，防疫效果差。

麥寮拱範宮志工隊長許羽甄得知弱勢長輩經常無法購足防疫備品，連口罩只能重複使用，居家清消無法落實，染疫風險性高，尤其國內確診過世者以高齡長輩居多，沒有足夠防疫資實讓人擔心。許隊長懷著同島一命「家鄉長輩我們來守護」的心情，號召集資2萬多元，將採購口罩、酒精送給鄉內近60位華山基金會服務的弱勢長輩，以安度疫情。

麥寮拱範宮志工隊長許羽甄號召集資幫孤老採購防疫用品。圖／華山基金會提供
麥寮拱範宮志工隊長許羽甄號召集資幫孤老採購防疫用品。圖／華山基金會提供
華山基金會志工幫獨居的越籍奶奶找到合適的房間供老人家養老。記者蔡維斌／翻攝
華山基金會志工幫獨居的越籍奶奶找到合適的房間供老人家養老。記者蔡維斌／翻攝

口罩 疫情 社工

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