因應台商回流需求 褒忠產業園區案合併一次開發

為迎合台商回流，雲林縣褒忠產業園區200多公頃開發計畫，原本分兩期開發，第一階段99公頃，第二期百餘公頃，合計約270公頃，因環評因素，經濟部研商後今拍板定案，決定兩期一併開發。

褒忠產業園區200多公頃的開發區，位於台糖馬光農場內，原本規畫分二階段開發，第一階段為99.25公頃，但因環評委員質疑有規避環評之虞，行政院也核定兩階段的產業園區面積合而為一，全區一次開發270公頃。

行政院去年5月核定「配合台商回台土地需求－中南部產業園區開發方案」，經濟部工業局與台糖公司合作開發5座工業園區，雲林縣則位在褒忠鄉，為了滿足廠商建廠需求，採二階段開發，第一階段面積約99.09公頃。預計引進81家廠商，產業別為機械設備、金屬製品及電子零組件等製造業，預估可創造126億元產值。

該計畫進入一階段環評時，環評委員質疑園區的開發面積99.09公頃，有規避二階環評100公頃的門檻，建議應進行第二階段環評。經濟部因應環評委員會審查意見，改採全區270公頃一併規劃方式辦理，送行政院後已獲核定。