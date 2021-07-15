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因應台商回流需求 褒忠產業園區案合併一次開發

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
褒忠產業園區預定地目前仍是台糖農場，將來一旦開發成功，引進台商可帶動地方工業發展。記者蔡維斌／攝影
褒忠產業園區預定地目前仍是台糖農場，將來一旦開發成功，引進台商可帶動地方工業發展。記者蔡維斌／攝影

為迎合台商回流，雲林縣褒忠產業園區200多公頃開發計畫，原本分兩期開發，第一階段99公頃，第二期百餘公頃，合計約270公頃，因環評因素，經濟部研商後今拍板定案，決定兩期一併開發。

褒忠產業園區200多公頃的開發區，位於台糖馬光農場內，原本規畫分二階段開發，第一階段為99.25公頃，但因環評委員質疑有規避環評之虞，行政院也核定兩階段的產業園區面積合而為一，全區一次開發270公頃。

行政院去年5月核定「配合台商回台土地需求－中南部產業園區開發方案」，經濟部工業局與台糖公司合作開發5座工業園區，雲林縣則位在褒忠鄉，為了滿足廠商建廠需求，採二階段開發，第一階段面積約99.09公頃。預計引進81家廠商，產業別為機械設備、金屬製品及電子零組件等製造業，預估可創造126億元產值。

該計畫進入一階段環評時，環評委員質疑園區的開發面積99.09公頃，有規避二階環評100公頃的門檻，建議應進行第二階段環評。經濟部因應環評委員會審查意見，改採全區270公頃一併規劃方式辦理，送行政院後已獲核定。

由於褒忠產業園區的開發可帶動地方發展，地方無不引頸企盼，上月間經濟部長王美花曾親赴視察園區用地，地方也表達歡迎之意。立委蘇治芬今天在臉書發布這項合併開發消息，並表示，未來將全區開發，但也必須進行第二階段環評，全區可供建廠的面積約有7成，未來規畫將更完整，只因兩案合併開發，直接進入第二階段環評，須要一些時間，所以完工建廠的時間，可能比原先開發第一階段的時間，須再緩一緩。

褒忠產業園區預定地目前仍是台糖農場，將來一旦開發成功，引進台商可帶動地方工業發展。記者蔡維斌／攝影
褒忠產業園區預定地目前仍是台糖農場，將來一旦開發成功，引進台商可帶動地方工業發展。記者蔡維斌／攝影

環評 行政院

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