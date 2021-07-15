聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應台商回流需求 褒忠產業園區案合併一次開發
為迎合台商回流，雲林縣褒忠產業園區200多公頃開發計畫，原本分兩期開發，第一階段99公頃，第二期百餘公頃，合計約270公頃，因環評因素，經濟部研商後今拍板定案，決定兩期一併開發。
褒忠產業園區200多公頃的開發區，位於台糖馬光農場內，原本規畫分二階段開發，第一階段為99.25公頃，但因環評委員質疑有規避環評之虞，行政院也核定兩階段的產業園區面積合而為一，全區一次開發270公頃。
行政院去年5月核定「配合台商回台土地需求－中南部產業園區開發方案」，經濟部工業局與台糖公司合作開發5座工業園區，雲林縣則位在褒忠鄉，為了滿足廠商建廠需求，採二階段開發，第一階段面積約99.09公頃。預計引進81家廠商，產業別為機械設備、金屬製品及電子零組件等製造業，預估可創造126億元產值。
該計畫進入一階段環評時，環評委員質疑園區的開發面積99.09公頃，有規避二階環評100公頃的門檻，建議應進行第二階段環評。經濟部因應環評委員會審查意見，改採全區270公頃一併規劃方式辦理，送行政院後已獲核定。
由於褒忠產業園區的開發可帶動地方發展，地方無不引頸企盼，上月間經濟部長王美花曾親赴視察園區用地，地方也表達歡迎之意。立委蘇治芬今天在臉書發布這項合併開發消息，並表示，未來將全區開發，但也必須進行第二階段環評，全區可供建廠的面積約有7成，未來規畫將更完整，只因兩案合併開發，直接進入第二階段環評，須要一些時間，所以完工建廠的時間，可能比原先開發第一階段的時間，須再緩一緩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言