疫苗接種健康管理師用LED燈搭肢體語言 紓緩長輩情緒

嘉義縣莫德納疫苗擴大接種為期6天，今天結束，立委蔡易餘臉書貼圖文指，接種站有名女工作人員，手指套LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目身體語言和長輩們打招呼，讓老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美身影！」

這名女工作人員吸睛，讓人好奇，經查，這名工作人員是大林慈濟醫院長照管理中心失智據點的健康管理師黃玉君，到接種站幫忙擔任引導人員，縣長翁章梁視察接種站，特別接見道謝。

黃玉君是接種站亮點，曼妙肢體動作流暢擺動，引導長輩入座，手上的LED燈閃爍，如同舞蹈般的表演，溫暖在座所有人，黃玉君說，「因為在長照中心長時間與長輩相處，所以想到用這個方法與長輩們互動，緩解長輩緊張的情緒」，民眾大讚她小舉動帶來大溫暖。

黃玉君說，防疫三級長照據點關閉，無法與長輩面對面互動，只能用電話關懷，施打疫苗接種站，能夠看到長輩互動，很開心，她觀察許多長輩踏進接種站，情緒緊張。