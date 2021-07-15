疫情下社區大學轉型撐過關 阿公阿嬤拉全家線上學習

社區大學受疫情影響，無法實體上課，部分學員又不願嘗試線上學習，要求退費相當多，台南市部分社區大學陸續申請紓困。台南社大已有70多門課程改為線上，連70多歲老師也線上教學，許多已當阿公阿嬤的學員也享受線上學習不一樣的樂趣，拉女兒、孫女、孫子一起線上學編織、畫畫，也是疫情中另種現象。

台南市教育局主任秘書楊智雄表示，目前已有2所社大、35名講師申請紓困，其中已有1所獲近43萬元補助。另有部分社大將在下月底提出申請。經了解，26日若解封，各社大會朝向補課方式，若學員要退費不能拒絕。另已行文給借用場地的學校，若停課後確實沒使用場地上課，按照次數退還場地費。

台南社大表示，這學期約開208門課程，自停課後部分老師與學生溝通後改為線上學習，目前已有70多門課程改為線上。主任林冠州表示，部分學員可能習慣實體課程，聽說要改線上學習，可能是擔心載具、頻寬或不敢、不願嘗試而不想學，但經鼓勵，陸續有學員加入線上學習。

台南社大設有較學研究室，協助老師解決教學問題，許多老師從中學會利用載具線上教學，連70多歲的書法、編織班老師也能線上教學。有些上了年紀的學員不擔心線上學習，因為子女幫他們搞定載具，甚至還拉子女、孫子女一起學習，全家學畫畫、學編織。也有老師在疫情前就上完課，但擔心下學期可能因疫情又要線上學習，免費開課，和學員線上聊植物改造，也邀請社工分享經驗。

建築課程老師則透過視訊和學員玩遊戲，每次上課由學生輪流介紹家裡裝潢與收藏，昨天上課時就有學員是鐵道迷，介紹超多與鐵道相關的收藏，讓課程活潑又有趣。