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台南平實轉運站公告招商 可望明年動工、2024年完工

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南首座具捷運節點功能的平實轉運站位在平實營區，市府今天公告BOT招商，預計明年開工，2024年完工。圖／台南市交通局提供
台南首座具捷運節點功能的平實轉運站位在平實營區，市府今天公告BOT招商，預計明年開工，2024年完工。圖／台南市交通局提供

台南首座具捷運節點功能的平實轉運站位在平實營區，為市府目前開發案「最黃金」的地段，市府今天公告BOT招商，啟動公開徵求其他民間申請人作業，估計投資規模逾8億元，若過程順利，可望明年就能動工，最快2024年完工。

平實營區重劃區號稱是「台南信義區」，周邊發展完整，擁有交通、商圈、綠地優勢，更可連結周邊飯店、影城、商辦等，前景看好。交通局長王銘德表示，平實轉運站位在中華東路、小東路口，基地面積約1.42公頃，未來規畫為先進運輸系統藍線、綠線交會轉乘點，也將打造成為市區公車東區的轉運節點，民眾可透過公車路網接駁到東區、永康、大灣、新化、仁德等區域。

王銘德說，現地有榕樹群，基地依都市計畫規定，未來必須採低建蔽率方式興建，開放空間占基地50％，以兼顧景觀及樹木保育工作，評選原則為「保留綠樹越多、分數越多」，且為減少開發後量體對周邊道路產生衝擊，民間機構也要提出交通改善計畫。

王銘德表示，該案透過BOT方式招商，由民間廠商提案規畫，政府不必出資，但將要求規畫至少2500平方公尺以上的先進運輸系統轉乘空間、5000平方公尺以上的公車轉運空間及15席大客車候車月台，同時借重民間專業開發經營能力引入商業設施，藉此帶動轉運站機能及周邊商業發展，創造政府及民間合作的雙贏局面，公告期間為即日起到9月22日，希望今年底前評審選出最優申請人，完成議約及簽約作業，並在明年動工興建。

公車 東區 BOT

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