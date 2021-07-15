慈濟攜手嘉義縣政府 關懷1500戶弱勢學生暑期營養
慈濟慈善事業基金會攜手嘉義縣政府關懷弱勢學生家庭，贈送暑期營養食品，提供126校1500戶學生家庭7、8月「安心生活箱」、「健康蔬果箱」及白米等，上午縣長翁章梁在新港國中舉辦線上記者會，感恩慈濟慈悲大愛帶動善的循環。
透過視訊，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文將安心生活箱贈給翁章梁，由新港國小校長顏金郎代表從縣長手上接受，這些物資將由家長到校領取，或由師長、志工送到學童家中。
顏博文說，去年慈濟對全球疫情啟動兩項計畫，一是防疫物資，二是紓困，5月因本土疫情升溫擴大對象，弱勢學童是其中之一，對停課學生安心學習，提供嘉縣1千個無線分享器，對學童暑期營養，7、8各分送一次給126校共約1500戶弱勢學生家庭。
翁章梁致贈感謝狀給顏博文，新港校長代表弱勢學生家戶，從縣長手中接受豐盛物資，將以最快速度轉送各家戶。新港國中校長林婉玲說，慈濟捐贈物資，讓弱勢學生暑假得到營養補給。
翁章梁感謝慈濟關心弱勢學生，也感謝慈濟照顧農民；7月第一波物資陸續配送各校，由各轉送弱勢家庭，8月還有第二波配送。慈濟志工王壽榮說，希望將這份愛送到每個家庭，感謝縣政府及農會協助。
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