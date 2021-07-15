南市家庭教育中心推CEDAW理念 線上百字心得回饋抽好禮

台南市教育局今年全國首創「校園CEDAW日」，鼓勵學生畫出心中的性平印象，家庭教育中心就949件作品評選出15件特優作品轉成e學電子畫作，讓親子透過共賞畫作交流性平新知，並舉辦投稿百字心得，就有機會得好禮活動。

CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)為聯合國在1979年通過，闡明男女平等享有一切經濟、社會、文化、公民和政治權利。教育局長鄭新輝表示，因疫情因素，特別將優秀作品轉成e學電子畫作，讓學生於暑假不上美術館，也能欣賞畫作並學習性平知識。

這次畫作充分展現學生的創意，例如永康國中學生簡博駿的「性別不是阻力」，以活潑的線條搭配性別符號設計，描繪出男生可以做的事，女生也可以做。

立人國小學生許憲彰的「自信做自己」，運用色彩鮮明適度的明暗對比，呈現各行各業不分男女都可從事，文字適度描述主題，引領跳出框架，破除迷思，擁有性別平等及尊重多元的價值觀。