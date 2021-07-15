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台南5宗教場所開放入內參拜、禮拜 市區多數要等26日後

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區開基玉皇宮未提出防疫計畫書。圖／擷取自開基玉皇宮臉書
台南市北區開基玉皇宮未提出防疫計畫書。圖／擷取自開基玉皇宮臉書

宗教場所微解封，但台南市區宮廟多數都想等26日警戒解除再開放，根據南市民政局統計，目前僅有歸仁仁壽宮、西港玉勅慶安宮、鹽水武廟、新化保生大帝廟、基督教台南聖教會等5間宗教場所提出的防疫計畫書已獲准，民眾可入內參拜、禮拜或進行誦經等小型靜態宗教儀式。

民政局表示，目前還有六甲恆安宮，台灣基督教長老教會台南中會歸仁教會等提報，尚在審查中；像是市區知名的興濟宮、首廟天壇、開基玉皇宮則都未提出防疫計畫書，要等26日三級警戒解除後再開放。

北區開基玉皇宮人員指出，雖然中央稱宮廟13日可以微解封，讓民眾入內參拜 ，但實際還有一段距離，因為必須先寫洋洋灑灑的計畫書，再經過審核；許多法師、道長關心能否做法事，依規定室內1人要有2.25平方公尺活動空間、保持1.5公尺社交距離才能合乎規定，也就是道長和改運的人須相隔1.5公尺「隔空改運」，微解封似乎變成「偽解封」。

微解封 社交距離 法師

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