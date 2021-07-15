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雲縣微解封「照步來」 防疫計畫送審通過才開放
國內3級警戒持續至7月26日，不過13日起微解封，各地宗教場所或暫停營業的產業也陸續有條件開放，雲林縣目前有5寺廟、3家電影院提出防疫計畫書，前者由公所初審、縣府同意備查後即可實施，後者則比照夜市規範執行，需通過縣府書審及現場檢視才可復業。
縣府民政處表示，至今天止已有西螺鎮福興宮、廣福宮，斗南鎮寒林寺、大埤鄉慈天必生宮及北港鎮武德宮等宮廟提出防疫計畫書，皆已送至地方公所審核，同意後呈報民政處備查即能公告相關作為，最快明、後天正式實施。
民政處說，各宗教場所提報的計畫書須依中央公布指引擬定，如進出口管制、參拜採單一動線、參拜空間容留人數限制，實施全程戴口罩、量體溫及手部酒精消毒、掃瞄或實名制登記等防疫措施，入廟後保持社交距離並禁止飲食等。
13日微解封首日至今，已有斗六人文夜市、莊敬夜市，及莿桐、林內、大埤、崙背、西螺東南、麥寮橋頭、北港同仁、土庫、虎尾等11個夜市申請恢復營業，採高規格防疫措施，依其營業日陸續復市，逛夜市的民眾則需配合外帶不內用規定，買完就離開。
新聞處表示，斗六環球中華影城、虎尾白宮戲院及北港秀泰影城等3家電影院提審的防疫計畫書都已通過審核，分別在昨天與今天恢復營業，其中環球中華、白宮昨天下午復業，除落實嚴格的防疫規範，也僅開放部分影廳。
另秀泰影城今天恢復營業，業者表示，除依政府指引落實防疫作為，每間影廳內也設置換氣設備，每天定時排放室內空氣、引入新鮮空氣，保持空氣流通，並提供個人專用防疫座椅布，用後即換。
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