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雲縣微解封「照步來」 防疫計畫送審通過才開放

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六環球中華影城昨天下午恢復營業，業者除配合落實防疫措施，也僅開放部分影廳。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六環球中華影城昨天下午恢復營業，業者除配合落實防疫措施，也僅開放部分影廳。記者陳苡葳／翻攝

國內3級警戒持續至7月26日，不過13日起微解封，各地宗教場所或暫停營業的產業也陸續有條件開放，雲林縣目前有5寺廟、3家電影院提出防疫計畫書，前者由公所初審、縣府同意備查後即可實施，後者則比照夜市規範執行，需通過縣府書審及現場檢視才可復業。

縣府民政處表示，至今天止已有西螺鎮福興宮、廣福宮，斗南鎮寒林寺、大埤鄉慈天必生宮及北港鎮武德宮等宮廟提出防疫計畫書，皆已送至地方公所審核，同意後呈報民政處備查即能公告相關作為，最快明、後天正式實施。

民政處說，各宗教場所提報的計畫書須依中央公布指引擬定，如進出口管制、參拜採單一動線、參拜空間容留人數限制，實施全程戴口罩、量體溫及手部酒精消毒、掃瞄或實名制登記等防疫措施，入廟後保持社交距離並禁止飲食等。

13日微解封首日至今，已有斗六人文夜市、莊敬夜市，及莿桐、林內、大埤、崙背、西螺東南、麥寮橋頭、北港同仁、土庫、虎尾等11個夜市申請恢復營業，採高規格防疫措施，依其營業日陸續復市，逛夜市的民眾則需配合外帶不內用規定，買完就離開。

新聞處表示，斗六環球中華影城、虎尾白宮戲院及北港秀泰影城等3家電影院提審的防疫計畫書都已通過審核，分別在昨天與今天恢復營業，其中環球中華、白宮昨天下午復業，除落實嚴格的防疫規範，也僅開放部分影廳。

另秀泰影城今天恢復營業，業者表示，除依政府指引落實防疫作為，每間影廳內也設置換氣設備，每天定時排放室內空氣、引入新鮮空氣，保持空氣流通，並提供個人專用防疫座椅布，用後即換。

雲林虎尾白宮戲院昨天下午恢復營業，業者除配合落實防疫措施，也僅開放部分影廳。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾白宮戲院昨天下午恢復營業，業者除配合落實防疫措施，也僅開放部分影廳。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣電影院復業需提報防疫計畫書並通過書審及現場檢視才可恢復營業，記者陳苡葳／翻攝
雲林縣電影院復業需提報防疫計畫書並通過書審及現場檢視才可恢復營業，記者陳苡葳／翻攝
雲林北港秀泰影城今天恢復營業，每人每座位都有提供個人專用防疫座椅布，用後即換。圖／業者提供
雲林北港秀泰影城今天恢復營業，每人每座位都有提供個人專用防疫座椅布，用後即換。圖／業者提供

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