雲縣微解封「照步來」 防疫計畫送審通過才開放

國內3級警戒持續至7月26日，不過13日起微解封，各地宗教場所或暫停營業的產業也陸續有條件開放，雲林縣目前有5寺廟、3家電影院提出防疫計畫書，前者由公所初審、縣府同意備查後即可實施，後者則比照夜市規範執行，需通過縣府書審及現場檢視才可復業。

縣府民政處表示，至今天止已有西螺鎮福興宮、廣福宮，斗南鎮寒林寺、大埤鄉慈天必生宮及北港鎮武德宮等宮廟提出防疫計畫書，皆已送至地方公所審核，同意後呈報民政處備查即能公告相關作為，最快明、後天正式實施。

民政處說，各宗教場所提報的計畫書須依中央公布指引擬定，如進出口管制、參拜採單一動線、參拜空間容留人數限制，實施全程戴口罩、量體溫及手部酒精消毒、掃瞄或實名制登記等防疫措施，入廟後保持社交距離並禁止飲食等。

13日微解封首日至今，已有斗六人文夜市、莊敬夜市，及莿桐、林內、大埤、崙背、西螺東南、麥寮橋頭、北港同仁、土庫、虎尾等11個夜市申請恢復營業，採高規格防疫措施，依其營業日陸續復市，逛夜市的民眾則需配合外帶不內用規定，買完就離開。

新聞處表示，斗六環球中華影城、虎尾白宮戲院及北港秀泰影城等3家電影院提審的防疫計畫書都已通過審核，分別在昨天與今天恢復營業，其中環球中華、白宮昨天下午復業，除落實嚴格的防疫規範，也僅開放部分影廳。