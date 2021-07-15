曾文南化兩水庫聯通管工程 預定113年完工

今年上半年乾旱嚴重，台南曾文、南化兩座水庫聯通管工程備受重視，南水局今天表示，曾文水庫單向引水到南化水庫聯通管工程預定民國113年完工，雙向引水工程規劃中。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，曾文水庫及南化水庫聯通管工程，由水利署南區水資源局負責執行，從楠西區曾文水庫經玉井區再到南化區北寮，工程區分為A1標、A2標及A3標。

王銘德表示，曾文、南化兩座水庫聯通管工程，A1標主要是利用水庫內道路施作，預定113年6月完工；A2標利用台3線，預定113年3月完工；A3標也是利用台3線施作，預定113年6月完工。

南水局人員說，曾文、南化兩座水庫聯通管工程去年動工，完工後，曾文水庫將單向引水到南化水庫，但因考慮水庫集水區降雨不平均及提高供水調度靈活性，南水局正規劃雙向引水工程，讓兩座水庫互相支援。

今年5月底鋒面降雨前，曾文、南化等台南主要水庫蓄水幾乎見底，乾涸嚴重，兩座水庫聯通支援備受重視，再度引起討論，除雙向引水外，南化水庫溢流堰加高工程也在規劃中，預定2027年動工，2029年完工後，南化水庫有效蓄水總量將超過1億公噸。