快訊

靠爸藝術家？文在寅之子陷特權風暴 青瓦台護航遭群嘲

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣警局「大老」王豐榮服務41年榮退 警局祝福歡送

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣警察局法制科長王豐榮(右二)明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為王舉行簡單溫馨歡送儀式，會後許多主管搶著跟王豐榮合影留念，場面感人。圖／嘉縣警局提供
嘉義縣警察局法制科長王豐榮(右二)明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為王舉行簡單溫馨歡送儀式，會後許多主管搶著跟王豐榮合影留念，場面感人。圖／嘉縣警局提供

嘉義警察局法制科長王豐榮明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為他舉行簡單溫馨歡送儀式，邀請「神秘嘉賓」王豐榮妻子陳素蘭到場，獻花給丈夫。王豐榮說，「感謝祝福大家！」

王豐榮警官學校45期畢業，與新北市長侯友宜警官同期同學，調派家鄉嘉義縣服務，從警41年，嘉市升格，1992年縣市警局分開，縣警局搬遷太保市現址，王豐榮從戶政事務所調派警局服務，歷任訓練課長、少年隊長、警務參、法制科長，在縣警局貢獻30年。

王豐榮長年擔任警局新聞議會聯絡人，處事圓融幹練，溝通能力及公共關係俱佳，外界稱讚他做起事來很有魄力跟決心，都稱呼他是警察局「大老」。王豐榮在少年隊長任內，積極任事、勤務績優，結合社會資源關懷輔導兒少，並發起「愛心到嘉、引領幸福」寒冬送暖活動，廣獲企業界人士贊同理念，定期捐贈物資，形象良好，備受各界肯定。

警察局長廖訓誠在周報歡送場合，特別感謝王豐榮將人生最精華歲月奉獻嘉縣警局，長年犧牲與家人歡聚時刻，無怨無悔地堅守崗位，並致贈紀念品表示感謝。

會場出現神秘嘉賓王豐榮妻子陳素蘭，為老公獻鮮花，場面溫馨；警局特別蒐集王豐榮工作點點滴滴，剪輯製作紀念影片播放，科室主管紛紛致詞感念王豐榮待人處事智慧。會後許多主管搶著跟王豐榮合影留念，場面感人！警局用心籌辦歡送活動，為王豐榮警察職涯劃下完美句點！

嘉義縣警察局法制科長王豐榮(左)明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為王豐榮舉行簡單溫馨歡送儀式，邀請「神秘嘉賓」王豐榮妻子陳素蘭(右)到場，獻花給丈夫。圖／嘉縣警局提供
嘉義縣警察局法制科長王豐榮(左)明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為王豐榮舉行簡單溫馨歡送儀式，邀請「神秘嘉賓」王豐榮妻子陳素蘭(右)到場，獻花給丈夫。圖／嘉縣警局提供
嘉義縣警察局法制科長王豐榮(右二)明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為他舉行簡單溫馨歡送儀式，局長廖訓誠(左)致贈紀念品表示感謝。圖／嘉縣警局提供
嘉義縣警察局法制科長王豐榮(右二)明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為他舉行簡單溫馨歡送儀式，局長廖訓誠(左)致贈紀念品表示感謝。圖／嘉縣警局提供

警察 嘉義

延伸閱讀

黑手黨最愛猛犬卡斯羅流浪到嘉義 嚇壞民眾

3萬元禮券等你！嘉縣「少年及婦幼安全微電影」徵件

搶打莫德納！疫苗不足民眾被請回 嘉縣長翁章梁道歉了

最美的身影！嘉義縣疫苗接種健康管理師 曼妙手勢引導吸睛

相關新聞

台南魚塭埋14萬噸底渣廢棄物5年清不完 陳椒華請命

時代力量立委陳椒華今天表示，接到環團陳情，在台南安南區多處魚塭遭填埋焚化底渣等廢棄物高達14萬噸 ，而根據台南市環保局資...

動保員冒險吹3箭捕抓黑幫猛犬「卡斯羅」 布袋鎮民驚赫

電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，...

英仙座流星雨8月12日登場 南瀛天文館將直播導覽說故事

三大流星雨之一的英仙座流星雨預計8月12日起出現，8月14日又是七夕情人節。南瀛天文館原本規畫的流星雨觀測活動因疫情無法...

台南市南區10處測速地點報你知 切勿超速傷荷包

台南市警六分局統計，今年1至6月南區共發生交通事故1281件、造成1759人受傷，其中524件、（41%）肇事原因分別為...

雲縣微解封「照步來」 防疫計畫送審通過才開放

國內3級警戒持續至7月26日，不過13日起微解封，各地宗教場所或暫停營業的產業也陸續有條件開放，雲林縣目前有5寺廟、3家...

嘉義縣警局「大老」王豐榮服務41年榮退 警局祝福歡送

嘉義縣警察局法制科長王豐榮明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為他舉行簡單溫馨歡送儀式，邀請「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。