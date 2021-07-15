嘉義縣警局「大老」王豐榮服務41年榮退 警局祝福歡送

嘉義縣警察局法制科長王豐榮明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為他舉行簡單溫馨歡送儀式，邀請「神秘嘉賓」王豐榮妻子陳素蘭到場，獻花給丈夫。王豐榮說，「感謝祝福大家！」

王豐榮警官學校45期畢業，與新北市長侯友宜警官同期同學，調派家鄉嘉義縣服務，從警41年，嘉市升格，1992年縣市警局分開，縣警局搬遷太保市現址，王豐榮從戶政事務所調派警局服務，歷任訓練課長、少年隊長、警務參、法制科長，在縣警局貢獻30年。

王豐榮長年擔任警局新聞議會聯絡人，處事圓融幹練，溝通能力及公共關係俱佳，外界稱讚他做起事來很有魄力跟決心，都稱呼他是警察局「大老」。王豐榮在少年隊長任內，積極任事、勤務績優，結合社會資源關懷輔導兒少，並發起「愛心到嘉、引領幸福」寒冬送暖活動，廣獲企業界人士贊同理念，定期捐贈物資，形象良好，備受各界肯定。

警察局長廖訓誠在周報歡送場合，特別感謝王豐榮將人生最精華歲月奉獻嘉縣警局，長年犧牲與家人歡聚時刻，無怨無悔地堅守崗位，並致贈紀念品表示感謝。