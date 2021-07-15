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台南「月經貧窮」計畫？校園考慮廣設衛生棉販賣機

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員林美燕（左）要求市長黃偉哲改善女性勞動環境並規畫「月經貧窮」計畫。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員林美燕（左）要求市長黃偉哲改善女性勞動環境並規畫「月經貧窮」計畫。記者鄭維真／攝影

台灣少子化已成國安危機，台南市議員林美燕今在議會質詢時指出，台南生育率在六都墊底，女性失業率連年六都第一，去年雖被高雄超越，但仍居第2名，要求市府改善生育政策及女性勞動環境，另外，台南也應比照台北規畫「月經貧窮」計畫，每月免費發給弱勢女學生衛生棉並在學校設販賣機。市長黃偉哲回應，會盡力給予婦女更多的職場支持，排除阻礙。

教育局長鄭新輝表示，校園內設衛生棉自動販賣機僅有永仁高中，其他學校則在健康中心有應急性提供生理用品，同意研議擴大設販賣機。社會局長陳榮枝說，目前媒合康那香企業提供衛生棉給市府，轉贈給弱勢兒少。

林美燕指出，許多民眾表達不想生小孩的原因包括養兒成本、公托不足、職場對孕婦不友善等，台南女性失業率高，2017年到2019年連續六都之冠，去年仍躍居第2。人力銀行分析，生育讓女性面臨調職或離職等不確定性，也會被雇主認定配合度不高，多重因素影響生育意願。

由於許多職業婦女托育、載送小孩不便，林美燕認為，勞工局應獎勵事業單位辦理勞工托兒措施，優化女性勞動環境。

勞工局長王鑫基回應，台南市以製造業居多，求才缺額占78.27%，較非女性偏好求職類型，會持續開發服務、行政、銷售等多元職缺，協助工作媒合，並開辦餐飲、美容美髮、到宅坐月子服務、照顧服務等高就業率職業訓練，以養成專業技能促進就業。

勞工局表示，市府3年前即訂定補助設置哺集乳室與托免設施或提供托兒措施經費實施辦法，截至昨天，哺集乳室核定為58件，托兒設施、措施核定為54件，核定金額共53萬886元；去年輔導科工區大舜鈑金公司設立大舜科技幼兒園，今年樹谷園區日揚科技也在新廠房設托嬰中心，會再積極輔導更多企業來設置。

生育 勞工局

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